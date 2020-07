Premier League | Za záchranou! West Ham spasil čtyřgólový střelec a odsoudil outsidera | iSport.cz

Jindřich Trpišovský to po oslavách slávistického titulu popsal dost přesně. „Tomáš Souček trochu přetváří West Ham k obrazu svému,“ řekl kouč s odvoláním na to, že to jeho bývalému svěřenci v Anglii začalo padat. Český reprezentant se trefil proti Chelsea (3:2) i Newcastlu (2:2), prohře 0:1 s Burnley sice nezabránil, k vysokému vítězství nad Norwichem ale zase mohl přispět brankou.

Ač „oficiálně“ defenzivní záložník, směrem k brance Tima Krula poslal nemalý počet pokusů, hned čtyři. Když ho krátce před pauzou kapitán Mark Noble našel skvělým centrem v okolí penaltového puntíku, zabránil Součkovu pohotovému voleji v cestě pod břevno jen Krulův reflexivní zákrok.

Hlavní roli tak na sebe vzal Michail Antonio. 30letý univerzál za pět let ve West Hamu hrál pravého beka, křídlo, nakonec se zabydlel na hrotu. A jde mu to tam náramně, proti Norwichi se postaral o všechny čtyři góly!

Do poločasu dvakrát udeřil po standardních situacích, nejprve z voleje na zadní tyči, pak hlavou. Chvilku po pauze utekl obraně a nadvakrát překonal Krula a završil hattrick. Jako třešničku na dort pak přidal trefu číslo čtyři, když přihrávku Ryana Frederickse uklidil do brány patičkou.

„Od restartu soutěže se řadí k nejnebezpečnějším útočníkům v lize,“ poklonil se ve studiu BT Sport expert Glenn Hoddle, bývalý záložník a někdejší kouč anglické reprezentace. Antonio „v době koronavirové“ kromě čtyřgólového představení v Norwichi stihl ještě dvě branky – shodou okolností ve stejných zápasech jako Souček, tedy proti Chelsea a Newcastlu.

„Mám ohromnou radost, že jsem se mohl zapsat do historie,“ smál se na Twitteru West Hamu šťastný střelec, který čtyři branky v jednom klání zvládl jako první „kladivář“ v historii Premier League. A nakonec vyhlásil: „Pojďme bojovat a zůstat nahoře!“

V boji o záchranu byly Antoniovy trefy zcela klíčové – West Ham je po hladké výhře šestnáctý s 34 body a šestibodovým polštářem na osmnácté místo, tedy první sestupové. To teď patří Bournemouthu, který má sice nedělní zápas k dobru, v něm ovšem vyzve o Ligu mistrů bojující Leicester. Záchrana londýnského celku, a s ní i automatický odkup Tomáše Součka ze Slavie, tak tři zápasy před koncem nabírá reálné obrysy.

Poslední Norwich, který odnesl Antoniovo řádění, je naopak po sedmé prohře v řadě s mrzkými 21 body prvním jasným sestupujícím. „Dali nejméně gólů (26), nevím, jestli by bez Teemu Pukkiho nebyli ještě níž. A neumí ani bránit, kdyby tým do 15 let, který trénuji, bránil takhle, tak bych je pořádně seřval. To není dobrá kombinace, a má jen jeden výsledek – sestup,“ komentoval ostře návrat Norwiche do Championship expert BT Sport Robbie Savage.