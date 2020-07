Premier League | Boj o Součkova parťáka: Chelsea chystá trejd kvůli talentu West Hamu | iSport.cz

Jen co se Tomáš Souček ujistil o setrvání v Londýně, už možná bude muset řešit, že mu ze zálohy zmizí klíčový parťák. O 21letého Declana Rice má eminentní zájem Frank Lampard a jeho Chelsea. "Blues" by ho rádi získali formou výměny, nabízejí dokonce hned dva hráče. West Ham se ale nedá jen tak přesvědčit.

Jak informuje deník The Times, kouč Chelsea Frank Lampard by po příchodu ofenzivních es Hakima Ziyecha a Tima Wernera rád posílil defenzivu Chelsea. Vyhlédl si Declana Rice, v posledních dvou sezonách klíčového muže West Hamu. 21letý Angličan vyniká svojí univerzálností, stejně kvalitní službu dokáže odvést jak v roli stopera, tak coby defenzivní záložník. Právě na této pozici momentálně nastupuje v tandemu s Tomášem Součkem.

Kde je komplikace? West Ham se svého klenotu nevzdá jen tak za dobré slovo, a kasička Chelsea po utrácení za útočné posily zrovna pěnezi nepřetéká. V zájmu šetření tak "kladivářům" nabízí hokejový trejd.

Rice plánují "blues" vyvážit dvojicí hráčů. Novým útočníkem West Hamu by se měl stát Michy Batshuayi. Belgický reprezentant je v Chelsea od roku 2016, nedokázal se ale naplno prosadit a postupně prošel hostování v Dortmundu, Valencii a Crystal Palace. Na Stamford Bridge mu navíc příští rok končí smlouva.

Druhou polovinou baličku pro West Ham se má stát ofenzivní záložník Ross Barkley, anglický reprezentant, který se nedokázal pod Lampardovým vedením plně prosadit do základní sestavy. O něj má údajně zájem i Newcastle.

Rice je odchovancem právě Chelsea, její mládežnický systém opustil ve 14 letech a od té doby náleží West Hamu. Podle zpráv The Times ale jeho návrat na Stamford Bridge zatím nevypadá příliš pravděpodobně. "Kladiváři" nechtějí svou hvězdu prodávat poté, co získali jistotu Premier League i pro další sezonu. Co víc, podle The Times měli vedení Chelsea vzkázat, že ani o jednoho z navržených hráčů nemají zájem. Pokud "blues" chtějí Rice přivést zpět, budou muset nabízenou protihodnotu ještě trochu osladit...