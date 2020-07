Premier League | Tomáš Souček přestoupil ze Slavie do West Hamu! | iSport.cz

Pětadvacetiletý Souček přišel do londýnského celku v lednu za 113 milionů korun na hostování do konce sezony. V případě udržení „Kladivářů“ v Premier League bylo součástí dohody automatické uplatnění opce, která Pražanům vynese dalších více než 400 milionů korun. Souček tak překoná dosavadní rekord Tomáše Rosického, za nějž v roce 2001 Sparta dostala od Dortmundu 504 milionů korun.

Šestnáctý West Ham má v neúplné tabulce dvě kola před koncem šestibodový náskok před osmnáctou Aston Villou a výrazně lepší skóre. Definitivní jistotu záchrany může West Ham získat v úterý, pokud „Villans“ doma neporazí Arsenal. Součkův celek se ve zbytku sezony ještě představí ve středu na Old Trafford proti Manchesteru United a sezonu pak zakončí doma na Olympijském stadionu proti Aston Ville.

Rodák z Havlíčkova Brodu, který hrál v minulosti i za Žižkov a Liberec, se po příchodu do West Hamu prosadil do základní sestavy a po čase se mu začalo dařit i střelecky. V posledních pěti zápasech Premier League zaznamenal tři góly. Jeho přínos pro mužstvo vyzdvihl kouč „Kladivářů“ David Moyes.

V březnu byl Souček poprvé v kariéře zvolen českým Fotbalistou roku. V nejvyšší české soutěži má na kontě 126 utkání a 31 branek. S týmem z Edenu třikrát vyhrál ligu a dvakrát domácí pohár. Na podzim si s červenobílými zahrál i základní skupinu Ligy mistrů. Za reprezentaci nastoupil k 25 zápasům, v nichž dal tři góly.

West Ham have finalised a permanent transfer for midfielder Tomas Soucek from Slavia Prague. The deal is expected to be announced following the end of the season on Sunday.



[Source: @ExWHUemployee] pic.twitter.com/pW38FW0pFj