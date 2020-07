Premier League | Moyes velebí Součka: Rozkvetl! Nevím, zda bychom bez něj zůstali ligoví | iSport.cz

Záložník Tomáš Souček válí. Po příchodu do West Hamu se rychle uchytil. Po pauze zapříčiněné pandemií COVID-19 už patří k tahounům mužstva. Celkem si v 11 zápasech, do nichž v Premier League nastoupil, připsal už tři góly, ale zaujal i svou vytrvalostí, za zápas toho naběhá v průměru nejvíce ze všech hráčů soutěže.

I proto není divu, že mají „kladiváři“ v neděli po posledním utkání sezony oznámit dokončení jeho přestupu ze Slavie. Ten se měl automaticky aktivovat v případě záchrany, zprávy o něm se ale objevily už nyní, v době, kdy úplnou jistotu nejvyšší soutěže West Ham nemá. Šance, že by spadl, je ale už opravdu minimální.

„Vždycky bylo v našich plánech, že tu zůstane. Je to hráč West Hamu, jednoduché,“ uvedl na tiskové konferenci před středečním zápasem na hřišti Manchesteru United trenér Hammers David Moyes.

Je tedy zřejmé, že s rodákem z Havlíčkova Brodu jasně počítá. A má k tomu i důvod. „Nejsem si jistý, že bychom bez Toma zůstali klubem Premier League. Opravdu rozkvetl,“ konstatoval kouč.

„Připojit se ke klubu Premier League a zapadnout tak rychle, není snadné. Tomáš nám určitě pomohl. Budu se snažit najít další takové hráče, abychom se posunuli dopředu. Musíme udělat spoustu změn. Ty potřebují čas, ale v dnešní době je těžké ho získat," podotkl 57letý trenér.

Přivedení Součka bylo skutečným majstrštykem, na který hodlá Moyes navázat. „Pro každého trenéra je důležité vybrat správné posily. Pokud se vám to nepovede, tak většinou přijdete o práci," uvědomuje si.

Proč je záchrana West Hamu prakticky jistá?

Nyní se ale ještě „kladiváři“ soustředí na definitivní dokončení mise udržení se v lize. O jejich bytí, či nebytí mezi elitou definitivně rozhodnou poslední dvě kola. Ačkoliv mají záchranu v Premier League prakticky jistou, teoretická hrozba sestupu v pozadí stále je. Přestože by West Ham musel v závěru ligy absolutně vyhořet. A naopak zbývající konkurenti Watford a zejména pak Aston Villa předvést velkolepý finiš.

Villans, kteří ztrácejí na Moyesovu partu aktuálně šest bodů, by museli vyhrát jak nad Arsenalem, tak poté právě na West Hamu. A to navíc pořádným rozdílem. Zároveň by nesměli „kladiváři“ předtím bodovat na United. Pak by došlo mezi těmito kluby na bodovou shodu. V tom případě o pořadí týmů rozhoduje na konci anglické ligy skóre.

V něm mají „kladiváři“ ale výrazně navrch. Jejich rozdíl vstřelených a inkasovaných branek činí minus 13, Villans jsou na tom s minus 27 mnohem hůř. A pozadu je případně i Watford (-23), který čeká zapeklitý závěr – doma hostí Manchester City a následně zajíždí na Arsenal, a ztrácí na West Ham tři body. Do boje o záchranu může promluvit navíc ještě Bournemouth, který už ale neohrozí tým Davida Moyese.

I proto je pravděpodobnost, že by Souček a spol. z Premier League sestoupili, už vskutku mizivá.