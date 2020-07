Premier League | Pět nových hvězd Premier League? Zájem je o Schicka i zlatého střelce | iSport.cz

Do Premier League se může stěhovat pět nových hvězd včetně Patrika Schicka

Do Premier League se může stěhovat pět nových hvězd včetně Patrika Schicka • FOTO: koláž iSport.cz

Začínáme u zmíněné Chelsea, ta si totiž v Německu po Wernerovi vyhlédla ještě jedno ofenzivní eso. Kai Havertz je tahounem Bayeru Leverkusen, za klub už odehrál skoro 120 zápasů, a to je mu teprve jednadvacet! Za univerzála, který může hrát "desítku" nebo křídlo, bude muset vysázet 73 milionů liber (přes 2 miliardy korun). Havertzovi se do Londýna hodně chce, láká ho Liga mistrů i spojení s krajany Wernerem a Rüdigerem. Chelsea ale bude možná muset pár hráčů prodat, aby si ho mohla dovolit.

Bertrand Traoré by se mohl vrátit do Anglie

Bertrand Traoré by se mohl vrátit do Anglie • Foto Profimedia.cz

Bertrand Traoré by se mohl vrátit do Anglie • Foto Profimedia.cz

Někdejší hvězda Ajaxu Amsterdam zažívá dobrá léta v Lyonu, za tři sezony tam dal 21 gólů. Reprezentanta Burkiny Faso, který dříve patřil Chelsea, teď láká zpět do Anglie Leicester. Jeho cenovka oficiálně činí 30 milionů liber (860 milionů korun), Lyon je ale v rámci vyvarování se finančním trablům připravený jednat i o lehce nižší částce.

Na českého reprezentanta po desetigólové sezoně stojí fronta zajímavých zájemců. V jejím čele je samozřejmě Lipsko, které by Schicka po odchodu dalšího střelce Tima Wernera rádo udrželo nastálo. Hlásí se ale i kluby z Premier League, nejintenzivnější má být interes Newcastlu. Schickova hodnota má být kolem 25 milionů liber (717 milionů korun), kluby ale údajně doufají, že jeho domovský klub AS Řím bude otevřený dalšímu hostování, tentokrát s povinnou opcí.

Autor zlatého gólu z MS 2014 ukončil svou druhou štaci v Dortmundu. Posledních pár let sice zraněními sužovanému záložníkovi tolik nevyšlo, šikovný Němec má ale v 28 letech stále čas svou kariéru nakopnout, navíc je k mání zadarmo. Götzeho agent má v průběhu tohoto týdne vyjednávat se zástupci anglických klubů, o hráče má být ale zájem i v Itálii a rodném Německu.

Ferrán Torres

Nejmladší člen seznamu. Teprve dvacetiletý španělský mládežnický reprezentant, by se nebránil výměně Valencie, která skončila v této sezoně až devátá, za větší klub. Zájem má jeden z těch největších na světě - Torrese by krajan Pep Guardiola rád přivedl do Manchesteru City. "Netopýři" si za svůj mladý poklad říkají 40 milionů liber (1,15 miliardy korun).