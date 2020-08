Premier League | Souček o životní sezoně. Získal důvěru hvězd, kdo na něj udělal dojem? | iSport.cz

„Pro mě životní a zároveň nejtěžší sezona. Se Slavií jsme do ní vstoupili nejlíp, jak šlo - postoupili jsme do Ligy mistrů. V lize jsme měli náskok 16 bodů, asi nešel lepší podzim v české lize. Pak přišel pro mě osobně velký přestup do Anglie, kde se podařila záchrana. Pro mě nejlepší sezona a věřím, že to bude pokračovat,“ řekl Souček novinářům v Praze.

Na konci ledna odešel do West Hamu, angažmá přitom vůbec nemuselo vyjít. „Byl jsem u jednání a vůbec to nebylo lehké. Měli jsme už nastartované letadlo zpátky. Zatrnulo mi hodně a nejenom mně. Ale pak se to zvládlo a věřil jsem, že tomu týmu mohu pomoci,“ uvedl Souček.

„Přišel hráč z české ligy, nikdo nevěděl, co od něj čekat. Češi v Anglii moc nehrají. Musel jsem si vybudovat důvěru od spoluhráčů na tréninku, v zápasech. Poté, co jsem odehrál nějaké zápasy, jsem cítil, že mi chtějí víc přihrávat, stále víc mi věří a já se cítil líp. Sebevědomí, které se ze začátku nebylo tak velké, se zvětšovalo, až z toho vzešel skvělý půlrok,“ dodal Souček, který pomohl West Hamu k záchraně třemi góly.

V Londýně ho zastihla pandemie koronaviru. „Byli jsme tam asi pět měsíců a z toho dva až tři měsíce jsme nemohli ven. Ze začátku to bylo trochu jiné, protože v Anglii to chtěli nejdřív celé promořit. Pak se toho zalekli a celé to zavřeli jako u nás,“ podotkl Souček.

„Už se tam zase těšíme. Londýn je skvělé město, musíme ho ještě víc poznat. Už tam budeme natrvalo, už si hledáme nějaké trvalejší bydlení. Už se těšíme, až se sezona rozběhne,“ dodal pětadvacetiletý záložník.

Pochvaluje si, že se výrazně zlepšil v angličtině. „Na ten jazyk jsem si dával nejvíc pozor. Snažil jsem se už tady v Česku, abych ho měl dobrý. Ale přece jen tam máme trenéra Skota (Davida Moyese), to je trochu jiná angličtina. Musel jsem si to dorozumívání pořád zdokonalovat. Ale jak jsem si to oposlouchal, byla to otázka chvíle, kdy jsem rozuměl všemu. Poslední měsíc jsem už chodil i na rozhovory a mezi tím prvním a pátým byl velký rozdíl,“ řekl s úsměvem.

Zvykl si také na řízení vlevo. „Musím říct, že jsem z toho měl strach. Říkal jsem si, co to bude. Půjčili mi auto a jednu cestu se mnou projel jeden kluk od klubu, který mi to vysvětlil. Po třech dnech už to bylo normální, občas si ale musím dávat pozor třeba na kruháč,“ řekl Souček.

Těší ho, že ihned zapadl do kabiny. „Musím říct, že třeba co se týče žertů, je to dost podobné jako u nás. Přijel jsem a hráli jsme nějaký nohejbal. Prohrál jsem a musel jsem podlézat stůl. Vtípky jsou tam podobné jako u nás, něco udělám já, něco oni,“ podotkl Souček.

Je nadšený, že může v Premier League nastupovat proti světovým hvězdám. Některé z nich má vylepené doma na plakátech, dokonce i spoluhráče Jacka Wilsherea, který hrával za Arsenal. „Zaprvé je to vtipné a zadruhé hrozně hezké. Jedna věc je, že na ně můžu koukat jako na obrázek, a druhá, že se s nimi můžu porovnávat na hřišti. Když s nimi hraju, vidím, jak jsou hrozně fajn. Největší dojem na mě udělal asi Kevin De Bruyne, se kterým jsem si i vyměnil dres. Mám třeba i Aubameyanga,“ uvedl Souček.

Dovolenou po sezoně tráví v Česku. „I kvůli opatřením proti koronaviru jsme nechtěli někam lítat nebo jezdit, takže si to užíváme doma na zahradě s rodinou. Malá má rok a půl, takže je s ní hrozná zábava. Od klubu máme tři týdny volno. Řekl jsem si, že si dám 10 dní volna, protože sezona bude dlouhá. Teď mi zbývají tak poslední dva dny, pak se budu pomalu dávat do kondice. Ještě se řeší, jestli bude nějaké soustředění v tréninkovém centru nebo třeba někde ve Skotsku. Měli bychom přiletět 16. srpna, udělají nám test a když bude čistý, hned sedmnáctého jdeme na trénink,“ nastínil.

West Ham se podle médií zajímá i o další slávisty Lukáše Masopusta a Vladimíra Coufala, jehož příchod je ale nereálný. „Já v tom mohu mít prsty jen tím, že koupili hráče z české ligy a ten ukázal, že může rovnou hrát v tomhle týmu. To možná mohlo klukům trochu otevřít cestu,“ přemítal Souček.

Je přesvědčen, že West Ham v další sezoně skončí výš než na 16. místě jako v uplynulém ročníku. „Je to tak velký tým, že by mohl hrát o poháry. Kvalita tam je. Určitě je šance, když budeme hrát podobně jako poslední zápasy. Příští sezona je obrovská i z toho pohledu, že v národním týmu končí Eurem. Věřím, že i tam budeme silní,“ dodal.

Češi v zahraničí: Kladivář Souček, úspěšný Vaclík a Škodovo obrození

ANKETA: Kam by se hodil Souček? Do Guardiolova City, ale i k Pogbovi

ANKETA: Nejlepší hráč sezony? Kolář, Souček, ale i Ševčík