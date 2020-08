Svalnatý superrychlík udivuje svět. Na beky musí používat (na)mazaný trik

Traoré naposledy zaujal v úterním zápase Evropské ligy proti Seville. Ten sice Wolves prohráli 0:1, španělský křídelník ale vytvořil největší šanci svého týmu. Balon sebral ještě na vlastní polovině a nezastavitelným sprintem se prodral až do soupeřova vápna! Stopkou pro něj byl až faul, po kterém se kopala penalta. Tu ovšem Raul Jiménez neproměnil.

„Nedá se bránit,“ poklonil se Traorému už před zápasem bývalý zadák Joleon Lescott, toho času expert BT Sport. „Možná existují hráči, co jsou stejně rychlí, nebo stejně silní. Ale rozhodně nemají obě tyhle vlastnosti dohromady.“

Čtyřiadvacetiletý Katalánec, potomek rodičů z Mali, sám nejlépe ví, že jediný způsob, jak ho ubránit, je nedovoleným zákrokem. Dokonce utrpěl několik zranění ramen kvůli tomu, že obránci, co si s ním nevěděli rady, ho prostě chytli za paži a strhli jej k zemi. Naposledy si vykloubil rameno v prosinci proti Tottenhamu.

Svalnatý křídelník si proti tomu vymyslel chytrý zlepšovák. Před zápasem si nechává důkladně potřít paže dětským olejem, aby byly kluzké a chmatající obránci je nemohli pořádně chytit.

„Musíme dělat něco, abychom Adamu ochránili,“ potvrdil deníku The Sun zdroj uvnitř klubu z Wolverhamptonu. „Obránci se tak bojí, že jim uteče, že ho pořád tahají za ruce. Když mu je namažeme, je pro ně těžší ho držet, a zabraňuje to dalšímu poškození ramen, která si během zápasů několikrát vykloubil.“

Odchovanec Barcelony, který po štacích v Aston Ville a Middlesbrough září v ambciózních Wolves, je nejlepší v soubojích jeden na jednoho v aktuálním ročníku Premier League i Evropské ligy. Není divu, že po něm pokukují i věhlasnější kluby. Pěkně to shrnul novinář serveru Copa90 Ben Webb, který píše především o Liverpoolu. Do tábora úřadujících šampionů vzkázal: „Kupte Adamu Traorého, a za to, co vám zbyde, nakupte olejíček.“