Začátek sezony United? Průšvih! Jsou lepší na sociálních sítích, řekl expert

První zápas a hned je co vysvětlovat. Fotbalisté Manchesteru United nezvládli vstup do anglické Premier League a po sobotní domácí porážce 1:3 od Crystal Palace se podle trenéra Oleho Gunnara Solskjaera musejí rychle vzpamatovat. Nečekaný výsledek bere norský kouč jako budíček. Své si vyslechli také od expertů.

Hosté vedli od sedmé minuty díky Androsu Townsendovi a v 74. minutě zásluhou Wilfrieda Zahy z penalty odskočili na dvougólový rozdíl. Poté sice snížila letní posila z Ajaxu Amsterodam za více než miliardu korun Donny van de Beek, ale konečné slovo měl Zaha.

„Jsem velmi zklamaný. Porážka ukazuje nedostatky. Nedostatek herního času, fyzičky, říznosti. Musíme se rychle zlepšit. Tyto tři body jsme chtěli a potřebovali. Zbývá 37 kol, ale tohle je budíček,“ řekl pro klubovou televizi Solskjaer.

United začali nový ročník Premier League s týdenním zpožděním, jelikož v polovině srpna hráli Evropskou ligu, kde v semifinále nestačili na pozdějšího vítěze Sevillu. „Věděli jsme, že něčemu takovému budeme muset čelit, když jsme v Evropské lize došli tak daleko. Měli jsme krátký čas na přípravu, ale taková je realita, nevymlouváme se,“ uvedl sedmačtyřicetiletý Nor.

V televizním studiu zkritizoval přístup United také Patrice Evra, který v rudém dresu získal pěti titulů. „Chtěl bych být optimista, ale hned po prvním zápase se cítím unavený. Větší dojem děláme na sociálních sítích než na hřišti,“ neskrýval rozčarování.

Solskjaer ale upozornil, že londýnský celek před vzájemným soubojem sehrál čtyři přípravné a dva soutěžní duely, zatímco „Rudí ďáblové“ pouze jediný testovací zápas. „Viděli jste, že byli ostří, silní a pořádně si nacvičili systém. Hráli přesně tak, jak jsme čekali. Doufal jsem a myslel jsem si, že budeme lepší,“ konstatoval Solskjaer.

Mrzel ho druhý gól. Rozhodčí Martin Atkinson po zhlédnutí videa nařídil pro Crystal Palace penaltu za ruku Victora Lindelöfa. Domácí gólman David de Gea sice vychytal Jordana Ayewa, ale protože neměl nohy na brankové čáre, pokutový kop se opakoval. Tentokrát se k němu postavil Zaha, který nezaváhal.

„Je to velmi kruté. Nejprve David předvedl skvělý zákrok a pak se proti němu učiní takové rozhodnutí. Pokud se řídíte pravidly, je to pravděpodobně správně posouzeno, protože jeho noha je kousek od brankové čáry, ale kdo ví, co by se stalo. Není to ale verdikt, který by nás stál zápas,“ prohlásil Solskjaer, který jako hráč vyhrál s United šest titulů a v roce 1999 i Ligu mistrů.