Obří kiks gólmana i posila s rekordem. Šlágr Chelsea s Liverpoolem nenudil

Dlouhý nákop za obranu, rychlonohý Sadio Mané a pohroma byla na světě. V závěru prvního poločasu Andreas Christensen pozdě zachytil náběh útočníka Liverpoolu, kterému se pověsil na záda a poslal ho tím k zemi. Nejprve sice viděl žlutou kartu, ale po zásahu VAR a následném zhlédnutí videa hlavní sudí Paul Tierney svůj verdikt upravil a stopera Chelsea vyloučil. „Jakmile hráč dostane žlutou, musejí být VAR a sudí absolutně přesvědčení o červené, aby se to změnilo. U tohoto zákroku si o tom nejsem jistý, že tomu tak bylo. Ale nechci si příliš stěžovat,“ okomentoval moment ze 44. minuty trenér Blues Frank Lampard.

Here’s a closer look at the foul that gave Christensen a Red card towards the end of the first half.



That ball from Hendo 😍pic.twitter.com/PKWCPtiTBH