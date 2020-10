Coufal už se fotil se Součkem. Má čas, řekl kouč. Fanoušci v něm vidí Řepku

Přestup Vladimíra Coufala po několika měsících přešlapování nabral na obrátkách a v pátek ráno Slavia i West Ham přesun oficiálně potvrdili. Trenér Hammers David Moyes hodlá druhému Čechovi v týmu dát čas na adaptaci a spoléhá i na pomoc Tomáše Součka. Ale ať Coufal naskočí do Premier League kdykoli během následujícího měsíce, bude to po hlavě.

Vladimír Coufal se z Londýna emotivně rozloučil se Slavií a zároveň podepsal s West Hamem smlouvu do léta 2023 s opcí na další dva roky. Anglický klub přestupovou částku nepotvrdil, nicméně Jaroslav Tvrdík už ve středu psal o šesti milionech eur (přibližně 160 milionech korun).

„Už ho nějakou dobu sledujeme a zprávy o něm byly velmi působivé. Má hodně vlastností, o kterých si myslíme, že mu umožní se rychle adaptovat požadavkům Premier League. Je hladový, ambiciózní, odhodlaný, má mezinárodní zkušenosti, ale věříme, že ty nejlepší roky má ještě před sebou,“ chválil ho na přivítanou David Moyes.

Obránce je po Tomáši Součkovi druhým hráčem v klubu (navíc v ženském týmu působí další exslávistka Kateřina Svitková). Oba jsou z dob působení v sešívaném dresu velcí kamarádi a právě na Součka se spoléhá jako na Coufalova průvodce klubem i Londýnem. Právě Souček uvedl spoluhráče na sociálních sítích šachovou přesmyčkou „Czech mate“.

„Vladimírovi musíme dát trošku času, aby se usadil a zvykl si na nové prostředí. Ale pomůže mu, že tu bude mít Tomáše. Jsme přesvědčeni, že to bude mít pozitivní dopad na celý tým,“ věří Moyes.

Fanoušci mezitím pokračují ve shánění informací a analýzách o nové posile. Někteří si pamatují jeho loňský výkon, kdy česká reprezentace porazila v Edenu Albion 2:1, věří také, že Coufalův přestup bude podobně povedený jakou ten Součkův. Nepříliš známé jméno, ale se skvělými referencemi a výbornou cenou, to je přístup, jaký si fanoušci West Hamu od vedení představují.

Na fóru známého fanklubu „Knees up mother Brown“ si ale ve velkém všímají ještě jedné věci: Coufalova výrazu na fotografiích zveřejněných po podpisu smlouvy. Poslední dny měl evidentně hektické. Po středeční večerní porážce v Dánsku rychlý přesun do Londýna, zdravotní testy, podpis smlouvy, focení… Není se co divit, že měl v pátek ráno vykulené oči. „Radši bych ho pár dní nenechal čurat do kelímku,“ zní jeden z hojně citovaných názorů v narážce, že by nová posila nemusela projít dopingovou kontrolou. „Buď to, nebo z něj bude nový Řepka.“ Právě drsný sparťan udělal českým obráncům na východě Londýna velkou reklamu.

Další zápas mají Hammers naplánovaný na neděli v Leicesteru, ale podle Moyesových slov se nezdá, že lze Coufala čekat v základní sestavě. Zároveň ale potřebuje rychlou náhradu na kraj obrany za zraněného Ryana Frederickse.

Ať už Coufal naskočí do Premier League kdykoli během následujícího měsíce, půjde o pořádnou zkoušku, los West Hamu je v říjnu naplněný úspěšnými kluby: po zápase v Leicesteru následuje reprepauza, pak kladiváři přejedou k londýnskému derby v Tottenhamu, následuje domácí bitva s Manchesterem City a bláznivý měsíc zakončí v Liverpoolu. Co soupeř, to pojem.