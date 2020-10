Souček o Coufalovi: West Ham si ho zamiluje! Kolik uběhne a jaký je?

„Myslím si, že si fanoušci West Hamu Vladimíra zamilují a bude se s nimi cítit spojený. Hraje velmi rychle a intenzivně a každou minutu bude pro klub odvádět 100 procent,“ citoval klubový web Součka, který do klubu přišel ze Slavie v lednu. Zatímco za něj anglický celek zaplatil přes půl miliardy korun, za Coufala podle šéfa Pražanů Jaroslava Tvrdíka téměř 163 milionů korun.

