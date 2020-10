Čech popsal, jak domlouval Wernera a spol. Hložka si nejde nevšimnout, říká

Ačkoliv se měl původně postupně zaučovat a otrkávat se, první rok v managementu londýnského klubu byl pro Petra Čecha velmi turbulentní. Výběr nového kouče, jednání o příchodu evropských hvězd i zásah pandemie koronaviru COVID-19. Přesto si novou životní etapu v Chelsea nemůže vynachválit. „Získali jsme hráče, které jsme chtěli. Nyní je čas na to, abychom šli za úspěchy,“ říká bývalá jednička české reprezentace.

PETR ČECH Narozen: 20. května 1982 v Plzni Kariéra: Plzeň (1989-99), Blšany (199-2001), Sparta (2001-02), Rennes (2002-04), Chelsea (2004-2015), Arsenal (2015-2019). Bilance v reprezentaci: 124 zápasů/49 nul Největší úspěchy: vítěz Ligy mistrů (2012), vítěz Evropské ligy (2013), 4x vítěz Premier League (2005, 2006, 2010, 2015), 5x vítěz FA Cupu (2007, 2009, 2010, 2012, 2017), 3x vítěz anglického Ligového poháru (2005, 2007, 2015), 4x vítěz anglického Superpoháru (2005, 2009, 2015, 2017), vítěz EURO U21 (2002). Osobní úspěchy: 9x vítěz ankety Fotbalista roku ČR (2005, 2008-13, 2015, 2016), 12x vítěz ankety Zlatý míč ČR (2005-08, 2010-14 a 2016-2018), rekordman Premier League v počtu vychytaných nul (2020), 3x nejlepší klubový brankář Evropy podle UEFA (2004-05, 2006-07, 2007-08).

Máte za sebou víc jak rok v roli poradce sportovního a technického úseku v Chelsea. Jaké dosavadní dojmy z přechodu z trávníku do kanceláře?

„Uteklo to strašně rychle. Bylo to specifické z mnoha důvodů. Jednak jsem ukončil kariéru a také jsem se posunul do nové pozice. Ačkoliv jsem na tu roli měl určitou přípravu a nějaké svoje kvality, můj život se změnil. Postupně jsem se orientoval, zvykal si v novém prostředí a chystal si, co by se dalo dělat jinak. Něco jsme si plánovali a pak přišla světová pandemie a vše bylo jinak. Hodně nás ovlivnila. Nejen fotbal, ale celý běžný život. Co se týká fotbalu, je to velký nezvyk, hrát bez diváků. Bylo složité si zvyknout na nová opatření a pravidla.“

Loni v létě jste pomáhal při hledání nového trenéra Chelsea. Nakonec volba padla na Franka Lamparda. Bylo to dobré rozhodnutí?

„Frank dostal příležitost ukázat svoje kvality v klubu, který dobře znal. Je to jeden z nejlepších bývalých hráčů na jeho pozici, navíc klubová legenda. Nicméně po nástupu do funkce potvrdil, že má i trenérské kvality. Jako mladý kouč je navíc může ještě dál rozvíjet. Rozhodli jsme se pro něj, protože ho známe, víme, jakým způsobem pracuje. Frank postupně vytvořil základy, aby tým mohl posunout dál. V probíhající sezoně myslíme jen na ty nejvyšší cíle. Pořád jsme Chelsea.“

Už v minulé sezoně nastupovali v hojném počtu mladí hráči. Budujete novou generaci „blues“?

„Přišlo spoustu hráčů a v minulé sezoně dostali velký prostor naši mladí hráči, aby nám ukázali, jestli na to mají.