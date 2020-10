Lampard chtěl proti United penaltu: Proto máme VAR, ale... Je to matoucí

Diskutabilní situace se odehrála v prvním poločase. Harry Maguire dal ve vzdušném souboji kapitánů Césaru Azpilicuetovi ruku pod krk a stáhl ho k zemi. Rozhodčí pokutový kop neodpískal a ani podle VAR nešlo o prohřešek proti pravidlům.

„Myslel jsem si, že je to jasná penalta. V tu chvíli, kde jsem stál, jsem to neviděl. Taková rozhodnutí jsou pro sudí na hřišti těžká. Proto jsme zavedli VAR, ten to ale velmi rychle zavrhl. Měli si dát na čas a doporučit rozhodčímu, aby se šel podívat na záznam. Pokud by se na něj podíval, nařídil by penaltu,“ citoval klubový web Lamparda.

„Z mého pohledu je to matoucí a frustrující, protože se zdálo, že se pravidla posunují správným směrem. Na začátku sezony se rozhodčí dívali častěji,“ dodal dvaačtyřicetiletý Angličan.

Alespoň ho potěšil výkon brankáře Édouarda Mendyho, který v nastaveném čase zneškodnil střelu Marcuse Rashforda zpoza vápna. „Vedl si velmi dobře. V takových chvílích spoléháte na gólmana. Bylo to vyrovnané utkání bez mnoha šancí. Ukázal, od čeho v bráně je,“ řekl Lampard.

„Přivedli jsme ho, protože jsme věděli o jeho kvalitách. V dosavadních utkáních předvedl velký klid. Jeho zákroky proti United mě hodně potěšily,“ uvedl někdejší hráč Swansea, West Hamu, Chelsea, Manchesteru City a New Yorku City.

Podle Solskjaera se na úrovni utkání projevil fakt, že oba týmy hrály v úterý v Lize mistrů. „První půle nepatřila k nejlepším. Ve druhém poločase jsme tlačili, a pokud by tribuna Stretford End byla plná, pomohlo by nám to a možná bychom dostali balon do sítě,“ prohlásil pro klubový web Solskjaer.

Část fanoušků se na stadiony měla vrátit od 1. října, ale kvůli zhoršující se epidemiologické situaci v zemi britská vláda od tohoto plánu upustila. „Kdybychom měli plný stadion, mohli jsme si vytvořit větší tlak. Bez fanoušků je to jiný sport, chybějí nám. Nemůžu se dočkat, až se vrátí,“ uvedl sedmačtyřicetiletý Nor.

„Rudí ďáblové“ si podle něj vytvořili dobré příležitosti. „Thiago Silva ale předvedl skvělý blok a potom si jejich brankář na konci připsal skvělý zákrok. Několikrát proti Marcusi (Rashfordovi) fantasticky zasáhl. Předvedli jsme dobrý výkon v obraně a vytvořili si dostatek velkých šancí, alespoň ty dvě největší, které nám mohly zaručit výhru,“ prohlásil Solskjaer.