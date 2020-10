Proč se „vrací“ Čech? Nezabírá místo, je bez mzdy navíc a má formu

Petr Čech se aktivně zapojuje i do tréninků a bude připraven v případě nouze naskočit do zápasu • koláž iSport.cz

V úterý večer ta zpráva překvapila fotbalové fanoušky po celém světě. Petr Čech může rok a půl po konci kariéry zase navléct rukavice a helmu a postavit se do brány Chelsea, se kterou je navždy spojený. Je čtvrtým brankářem na soupisce, jen pro jistotu, kdyby zranění a COVID–19 zmrazily všechny ostatní. Ale jeho potenciální comeback, i kdyby třeba na jeden zápas, je zkrátka fascinující. Proč „blues“ českou legendu dopsali? To odhalili server The Athletic , který získal informace z tréninků.

Od prohraného finále Evropské ligy na konci loňského května si sice Petr Čech párkrát stoupnul do branky, ale do té hokejové. Puky lapá za Guildford Phoenix, tým ze čtvrté ligy z města na jihozápad od Londýna. V Chelsea, svém osudovém klubu, dělá sportovního a technického poradce. Návrat na Stamford Bridge ho naplňuje, ale akce proti hvězdám Premier League mu prostě chybí.

„Zápasové dny jsou pro mě nejtěžší,“ řekl po svém debutu na anglickém ledě. „Dvacet let jsem chytal skoro v každém zápase, a najednou celý víkend pracuji, ale o víkendu můžu jen sedět a doufat, že se týmu bude dařit.“

Tahle bezmoc může brzy zmizet, Chelsea Čecha zapsala na soupisku Premier League jako „pohotovostního brankáře“, hráče bez smlouvy, co může pomoci v nouzi nejvyšší. „Neočekávám, že by nastoupil,“ řekl trenér Frank Lampard po úterní bezbrankové remíze v Lize mistrů se Sevillou, „ale na druhou stranu, taky nikdo z nás nečekal, že se stane všechno, co se za posledních šest sedm měsíců událo.“

Londýnský velkoklub má před českou legendou zajímavou trojičku. Pokud zůstane zdravý, jedničkou má být Edouard Mendy, osmadvacetiletý Senegalec, který přišel z Rennes. Jako Čech, navíc na jeho doporučení.

Za ním je Kepa Arrizabalaga, na jednu stranu nejdražší brankář všech dob, na druhou ale muž hluboko v krizi, který snad od přestupu do Londýna nemá zápas, ve kterém by nic nezkazil.

A nakonec Willy Caballero, který v Chelsea i předtím v Manchesteru City platí za spolehlivého náhradníka. Argentinec, co si udělal jméno ve španělské Málaze, je jen tak mimochodem o dobrého tři čtvrtě roku starší než Čech.

Legenda „blues“ byla coby technický poradce pravidelným návštěvníkem Lampardových tréninkových jednotek v Cobhamu. V září se oba bývalí spoluhráči dohodli, že by nebylo od věci, kdyby se „Big Pete“ rovnou aktivně zapojil do cepování svých nástupců a pomáhal současnému trenéru brankářů.

Tím je mimochodem Portugalec Henrique Hilário, letitý náhradník Čecha a Carla Cudiciniho, který za oba po zraněních v zápase s Readingem zaskočil v sezoně 2003/04.

„Je v dobré formě, a pořád relativně mladý, klidně by mohl hrát dál. Velmi mi pomáhá, úzce spolupracujeme,“ pochvaloval si Lampard. „Má pozitivní vliv na brankáře, a velmi si práci s nimi užívá. Tak proč by jim neměl předat své zkušenosti?“ ptal se.

Česká ikona má podle zdrojů serveru The Athletic s celou trojicí vynikající vztahy, a to i díky své jazykové vybavenosti – s Mendym hovoří plynně francouzsky, s Kepou a Caballerem španělsky.

Trenér svého bývalého parťáka z úspěšného týmu zapojil do tréninků ještě víc v reprezentační pauze, kdy Kepa a Mendy nebyli přítomni v Londýně, i když v normální situaci samozřejmě upřednostňuje hlavní trojici.

Když jeho štáb viděl, že Čech neztratil nic ze své fyzické a psychické formy a skvělých reflexů, padlo rozhodnutí zařadit ho na soupisku. I když v roli „pohotovostního“ hráče bez smlouvy, který nepobírá žádnou mzdu navíc.

Pomohl i fakt, že legenda nezabírá nikomu místo, Chelsea díky velkému počtu hráčů do 21 let v A týmu měla dost prostoru na to jej zapsat. Když by brankáře skolilo zranění, nebo je COVID–19 poslal do karantény, bude připravený.

Hráči o rozhodnutí nebyli předem informováni, ale něco tušili. „Viděl jsem ho na tréninku, moc se mi líbil,“ přikyvoval po zápase se Sevillou zkušený zadák Thiago Silva pro brazilskou televizi Esporte Interativo. „Myslím si, že je připravený, je ve výborné formě. Když se stane něco s našimi gólmany, bude v pohotovosti, Frank mu věří..“

Brazilský stoper, který v létě dorazil jako volný hráč z PSG, potvrdil, jak klíčovým mužem Čech je pro fungování mužstva. „Mluví francouzsky, celkem se bavíme. Každý den pro nás hraje důležitou roli, hodně se baví s každým hráčem. Jeho fotbalový příběh je nádherný, je pro nás referencí, jak dělat naši práci,“ poklonil se Silva.

Ano, to je stále Čechova hlavní pracovní náplň, rozvoj hráčů současného áčka, hlavně brankářů. Zajištění toho, aby se v Londýně dařilo jím vybrané jedničce Mendymu, a aby se Kepa zvedl herně i psychicky. Ale když bude potřeba, rukavice a helmu bude mít připravené. Frank Lampard to zkrátka shrnul naprosto přesně: „V případné krizové situaci neexistuje moc lepších možností, než mít v týmu Petra Čecha.“