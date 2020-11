Kouč Fulhamu: Jsem hrozně naštvaný. Takhle penaltu zahodit nesmíte

Bamforda vystavila do ofsajdu natažená ruka • Twitter

West Ham nastoupil do londýnského derby i se dvěma Čechy v základní sestavě • Reuters

Ademola Lookman dloubák doprostřed do brány nezvládl • Reuters

„Nebudu to skrývat, jsem strašně naštvaný a on také. Takhle penaltu zahodit nesmíte. Když už se pro takový způsob rozhodnete, musíte to proměnit,“ uvedl Parker.

V dramatickém závěru utkání dostal Fulham možnost kopat pokutový kop několik minut poté, co český záložník West Hamu Tomáš Souček vstřelil první gól zápasu. Anglický mládežnický reprezentant Lookman se pokusil o oblouček, který proslavil ve finále mistrovství Evropy 1976 v Bělehradě Antonín Panenka, ale jeho střela byla příliš jemná. I když brankář Lukasz Fabiaňski udělal pohyb doprava, dokázal pomalu padající míč levou rukou zachytit a lehce penaltu zlikvidoval.

„Je zklamaný a má proč. Samozřejmě, každý může neproměnit penaltu, ale určitým způsobem. Ten kluk udělal chybu a ví to. Když jste mladý a učíte se, musíte se učit rychle. To je prostě fotbal,“ řekl trenér Fulhamu Parker na adresu hráče, jenž v londýnském klubu hostuje z Lipska.

Lookmanovi spoluhráči byli k neúspěšnému penaltovému exekutorovi smířlivější. „Je to mladý kluk, který je pro nás hodně důležitý. Je z toho zničený a je mu to líto. Musíme ho podpořit,“ uvedl záložník Tom Cairney a další středopolař Harrison Reed dodal: „Omluvil se, takže to zameteme pod koberec a jdeme dál.“