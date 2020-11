Souček zářil i trnul. Výhra v derby díky ráně i zpackané hře na Panenku

„Je to nádhera, protože jsme měli strašně těžký los. Hráli jsme velmi dobře proti velkým týmům a teď proti Fulhamu. Tři body jsme potřebovali, abychom mohli v tabulce výš,“ zářil po zápase Tomáš Souček, střelec rozhodujícího gólu. „Teď máme čtrnáct dní reprezentační přestávku a za výhru jsme strašně šťastní. Jak my v šatně, tak fanoušci okolo stadionu.“

Proti Fulhamu to byl jiný zápas než jakýkoli za poslední měsíc. Během října se West Ham přinejmenším důstojně popasoval se čtyřmi týmy z velké šestky. Jenže v sobotu to byli „Hammers“, kdo se musel vyrovnat s rolí favorita. V derby proti Fulhamu měli slušný říjen potvrdit.

Kladiváři většinu zápasu tlačili. Do vápna Fulhamu létal jeden centr za druhým, i z nohou Vladimíra Coufala, jenže za 90 minut hry ze střelecké převahy nebylo nic jiného než dvě nastřelená břevna.

Až v nastavení se jeden pas ujal a Mohamed Benrahma přiťukl míč proti noze číslu 28. Tomáš Souček napálil balon přesně k tyči a rozpoutal vínovou euforii.

Jenže ta mohla pěkně zchladnout. V posledních sekundách nastavení při zoufalém tlaku Fulhamu upadl Tom Cairney přes Benrahmovu nohu. Situaci zkoumal i VAR a výrok byl nakonec jasný - penatla.

Vzal si ji Ademola Lookman a v teprve pátém ligovém zápase v novém dresu předvedl to nejhorší, co mohl. Ve 23 letech si hrál na mazáka. Pro jeho lehký dloubáček se Lukasz Fabianski stihnul zvednout a vrátit. West Ham měl druhého hrdinu a Fulham hlavního vyvrhele. Polský gólman si odškrtl od srpna 2016 už sedmou lapenou penaltu, což je nejvíce ze všech gólmanů Premier League.

„Bylo to víc trápení než fotbal, ale chtěli jsme vyhrát a Lukasz nás v poslední vteřině zachránil. Konečně jsem v sezoně skóroval, navíc šlo o trefu vítěznou. A Lookman? Chtěl to kopnout jako Antonín Panenka , to je naše česká legenda, ale Lukasz to krásně chytil,“ připomněl Souček ikonického záložníka, kterého nedávno propustili z nemocnice.

„Penalta? Ten chlapec udělal chybu, to je jasné. Může se stát, že penaltu neproměníte, ale nemůžete ji nedat takovým způsobem. On to moc dobře ví. Když jste mladí, rychle se poučíte,“ nezatracuje novou posilu manažer Fulhamu Scott Parker.

Díky last minute dramatu se West Ham posunul už na 11. místo v tabulce, jen těsně za další městské rivaly z Arsenalu. Od serveru WhoScored dostal Souček nejvyšší známku zápasu 7,8, Coufal nadprůměrnou 7,1. Teď si mohou oba přivézt formu i na reprezentační sraz.