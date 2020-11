Messi do City, „důchod“ v Americe. Vlastníci mají plán, jak na něm vydělat

Radost fotbalistů Barcelony po vstřelení branky do sítě Juventusu • Reuters

V létě jeho příchod nedopadl, Manchester City ale přesto neplánuje zarazit snahu získat Lionela Messiho. Naopak, skupina vlastnící nejen anglického giganta, ale i několik dalších klubů po celém světě, má rovnou desetiletý plán, jak na transferu argentinské superstar co nejvíce vydělat. Detaily zjistil exkluzivně anglický deník Daily Mail.

Klíčovou osobou v celém přestupu je Pep Guardiola, trenér, se kterým má Messi vynikající vztahy už ze společného působení v Katalánsku. Uznávaný stratég nedávno spojil svou nejbližší budoucnost s Manchesterem City, když podepsal dvouletou smlouvu. Messi by tak měl jistotu, že bude hrát pod jeho vedením.

Jeho výkony na hřišti jsou ale jen jedním z přínosů. Kluboví šéfové totiž věří, že působení jednoho z nejznámějších a nejlepších fotbalistů historie přivede nové sponzory a další komerční příležitosti. Spolupráci s Messim tak chtějí protáhnout, aby byla výdělečná i poté, co už argentinská superstar nebude oblékat dres Manchesteru City.

Jednou z klíčových idejí je, že by Messi dohrál kariéru v MLS v dresu New York City. Ten je dalším z deseti klubů, které holding City Football Group vlastní po celém světě. Šéfují i celkům v urugayském Montevideu, indické Bombaji, japonské Jokohamě, čínském Čcheng-tu a druholigovým týmům Girona (Španělsko), Troyes (Francie) a Lommel (Belgie).

Jistě, hráčskou kariéru by dokončil jen v jednom z nich, pravděpodobně v New Yorku, nicméně ambasadorskou roli by pak měl mít v celém CFG, tedy pro všechna zmíněná družstva.

Teď už zbývá jen jedna "maličkost" - skutečně kýžený přestup dotáhnout. Vzhledem k tomu, že Messimu končí smlouva v létě, může s potenciálními zájemci začít jednat už od prvního ledna.

