Vardyho útok na praporek! Divoká oslava za žlutou, dřív fandil rivalovi

Tomáš Souček se raduje ze vstřelené branky do sítě Manchesteru United • Reuters

Tomáš Souček se raduje ze vstřelené branky do sítě Manchesteru United • Reuters

Tomáš Souček se raduje ze vstřelené branky do sítě Manchesteru United • Reuters

Fotbalisté Tottenhamu porazili v derby Arsenal 2:0 a vrátili se do čela Premier League • ČTK / AP / Glyn Kirk

Fotbalisté Tottenhamu porazili v derby Arsenal 2:0 a vrátili se do čela Premier League • Reuters

Fotbalisté Tottenhamu porazili v derby Arsenal 2:0 a vrátili se do čela Premier League • Reuters

Fotbalisté Tottenhamu porazili v derby Arsenal 2:0 a vrátili se do čela Premier League • Reuters

Fotbalisté Tottenhamu porazili v derby Arsenal 2:0 a vrátili se do čela Premier League • Reuters

Fotbalisté Tottenhamu porazili v derby Arsenal 2:0 a vrátili se do čela Premier League • Reuters

Radost fotbalistů Liverpoolu po brance do sítě Leicesteru • Reuters

Gólovou oslavu si vážně umí užít. Jamie Vardy v neděli těsně před koncem zápasu zařídil vítězství svého Leicesteru na půdě Sheffieldu United (2:1). A co pak následovalo? Divoký sprint k rohovému praporku, který třiatřicetiletý střelec ostrým skluzem doslova rozpůlil. Sudí Attwell jeho pozoruhodné představení ocenil žlutou kartou, pikantní je, že Vardy jako malý kluk nejvíc fandil Sheffieldu Wednesday, největšimu rivalovi nedělního soupeře.

Sheffieldu se ve druhé sezoně po postupu do Premier League nedaří, dosud uhrál jen jedinou remízu. Jinak sbírá samé porážky, včera už přibyla desátá.

Leicester na Bramall Lane vedl díky trefě Ayoze Pereze, rychle ovšem srovnal Oliver McBurnie. Když už se zdálo, že zápas spěje k remíze, vzal si slovo Vardy. Naběhl si na přihrávku parťáka Maddisona, pláchl obraně a prostřelil brankáře Ramsdala. To všechno jen patnáct vteřin před koncem devadesáté minuty.

A Vardy měl opravdu velkou radost. Aby ne, „lišky“ po dvou porážkách potřebovaly zabrat. Proto se forvard Leicesteru rozběhl k rohovému praporku a drsným skluzem jej sestřelil. „Situaci ještě bude zkoumat VAR,“ vtipkoval pak v televizním studiu Jamie Carragher, bývalý obránce Liverpoolu, v narážce na časté zásahy videorozhodčích, které se v Anglii aktuálně hodně řeší.

Jamie Vardy absolutely obliterating a corner flag 😂 pic.twitter.com/ErjmUFBEWn — Matt 🦁 (@MattCFC90) December 6, 2020

Z tyče, jež drží praporek, odpadly i malé části, Vardy do ní vlétl opravdu s velkou vervou. Proto se mu ani moc nedařilo, když po oslavě chtěl vše uvést do pořádku.Nedělní zasáh pro něj byl o to cennější, že v dětství hodně fandil Sheffieldu Wednesday, rivalovi United.

Rozhodčí Attwell mu za nesportovní chování udělil žlutou kartu, ta ale hvězdného útočník moc mrzet nemusela. S devíti góly je v popředí tabulky ligových střelců a Leciester se drží na čtvrtém místě Premier League v těsném kontaktu s Tottenhamem, Liverpoolem i Chelsea.

„Myslím, že jsme si vyhrát zasloužili. Nebylo jednoduché vyrovnat se s cestovaním uprostřed týdne (čtvrteční zápas EL na Ukrajině), ale řekl bych, že už o poločase jsme měli vést. Naše hra obecně byla dobrá, navíc jsme několikrát trefili tyč,“ podotkl po utkání spokojený kouč Leicesteru Brendan Rodgers.