Souček šokoval United, pak přišla otočka. Trenér Moyes ale cítil křivdu

Zvládnout šlágr se slavným Manchesterem United, zřejmě už by spoustě pochybovačům sklapla ústa. West Ham by regulérně atakoval přední příčky Premier League. Do ochozů Olympijského stadionu navíc poprvé v sezoně dorazily dva tisíce vylosovaných šťastlivců, aby podporovali svůj klub přímo z hlediště. A podle toho domácí k utkání přistoupili. S Pogbou a spol. neměli Londýňané žádné slitování. Od prvních minut na soupeře vlétli a nenechali jej vydechnout.

Vše vygradovalo v 38. minutě, kdy West Ham sehrál parádní signál při rohovém kopu. Hráči United trestuhodně nechali volného Tomáše Součka a český stožár z Havlíčkova Brodu šikovně zavřel zadní tyč, kam mířil prodloužený centr a ve skluzu uklidil míč do branky.

V aktuální sezoně si připsal již druhou ligovou trefu. Od zimního příchodu na Ostrovy se reprezentační opora zapsala mezi střelce už pětkrát. Kromě Michaila Antonia (12 branek) nevstřelil v roce od února v dresu West Hamu žádný jiný hráč víc gólů.

Na Garyho Nevillea, někdejší ikonu United, ve studiu Sky Sports šly mrákoty. „Nemůžu uvěřit, na co se to dívám. To je šokující výkon, který není hodný Manchesteru,“ nešetřil bývalý řízný bek své nástupce.

West Ham totiž neohrozil branku hostů jen při gólové akci. Pablo Fornals v prvním půli trefil tyč a obří šanci po parádní přihrávce Vladimíra Coufala spálil zase Jarrod Bowen. Trenér Ole Gunnar Solskjaer hned v poločase přestávce stáhl ze hry dvě letní posily Donnyho van de Beeka s Edinsonem Cavanim. A boží mlýny se výjimečně přiklonily k pekelníkům.

V 65. minutě napřáhl z dálky Paul Pogba a vyrovnal. Domácí kouč David Moyes reklamoval, že gólová asistence přišla poté, co míč opustil hrací plochu. Sudí si ničeho nevšimli a provinění si nevšiml ani systém VAR. „Balon letěl nade mnou. Lajnový sudí to musel vidět. Tohle špatné rozhodnutí nás nalomilo. Do té doby jsme totiž hráli dobrý fotbal. Přišlo mi, že ovlivnění zápasu, kdy měl sudí vidět aut, nás zaskočilo a už jsme se nedokázali vrátit zpátky do hry,“ zlobil se Moyes.

A pak už se „Kladiváři“ oháněli marně. Tři minuty po Pogbovi udeřil Mason Greenwood a o deset minut později i Marcus Rashford. Potvrdilo se, že zatímco West Ham je v tomto roce na Ostrovech klubem, který dokázal promrhat nejvíce bodů z vítězně rozjetých zápasů (19), Manchester patří k přeborníkům v otočkách (22). Tento primát navíc nově drží i v historii Premier League (385). I proto Gary Neville ve studiu Sky spokojeně oddechoval. „Very good,“ citoval jej oficiální web.

Pátý souboj proti týmům z TOP šestky minulého ročníku dopadl pro West Ham krutě. Zatímco na podzim dokázali Souček a spol. udržet krok s Manchesterem City či Tottenhamem a Leicester dokonce i porazili, United jim stejně jako Liverpool dali lekci z produktivity. Finální šestici završí klub z východního Londýna tři dny před Štědrým dnem městským šlágrem proti Chelsea.