Noční můra Souček dotírá i na Kanea, Hammers kousek od vrcholu

Fotbalisté West Hamu oslavují druhou branku do sítě Leedsu • Reuters

Fotbalisté West Hamu oslavují druhou branku do sítě Leedsu • Reuters

Nekompromisní hlavičky patří k Součkovým největším zbraním. Se třemi zásahy v sezoně se dokonce dotírá na elitu, víc gólů hlavou dali jenom Harry Kane a Dominic Calvert Lewin. Oba mají trefy čtyři, záložník Hammers o jednu méně. Nejen tím ale znovu na ostrovech zaujal.

Statistický server WhoScored dal proti Leedsu (2:1) Součkovi třetí nejvyšší známku z kádru Hammers (7,46), lepší byli jen střelec vítězného gólu Angelo Ogbonna a Jarrod Bowen. Vladimír Coufal si vysloužil nadprůměrné hodnocení 7,18 a svého českého parťáka překonal v jeho oblíbené disciplíně vyhraných vzdušných soubojů (4:2).

Evening Standard zase udělil pravému bekovi číslo 7, Součka ohodnotil s devítou jako muže zápasu. „Hrát proti němu musí být absolutní noční můra. Nikdy nepřestává běhat a je nepřetržitou hrozbou, pokud se dostane do vápna. Od vstřelení gólu ho prostě nezastavíte," píše se v hodnocení.

Cesta "kladivářů" za šestou výhrou v sezoně přitom byla trnitá. Už ve druhé minutě podrazil ve vápně Patricka Bamforda gólman Lukasz Fabianski a kopala se penalta. Míč si vzal Mateusz Klich a nedal, ale VAR nařídil opakování penalty kvůli chybnému postavení veterána v bráně. „Byl dva milimetry mimo čáru... Ale sudí nemohl nic dělat, taková jsou zkrátka pravidla," akceptoval verdikt levý bek Aaron Cresswell.

To kouč David Moyes nevychladl ani po hodině a půl hry. „Myslím, že měl patu na čáře," lamentoval po zápase. „Museli byste mít mikroskop, abyste to viděli. V takovém případě, by měla být výhoda na straně gólmana. Asi 15 vteřin se hrálo a pak... Jsem z toho opravdu zklamaný a naštvaný," dodal kouč „kladivářů."

Jeho tým se s náskokem soupeře vypořádal dobře, ještě do poločasu vyrovnal Tomáš Souček. Skóroval svým klasickým způsobem - hlavičkou po rohu, ten navíc vybojoval český parťák Vladimír Coufal. „I když jsme prohrávali, neztratili jsme hlavu a Angelo Ogbonna rozhodl. Musíme se dívat dopředu, ale nemůžeme se dostat zase příliš daleko," pokračoval 30letý zadák. Právě on nabil Ogbonnovi na rozhodující trefu zápasu.

Hammers se po šesté výhře v sezoně vyšvihli do nejlepší ligové pětky, z níž odsunuli Southampton. Tři body brali navíc už počtvrté z posledních pěti duelů.