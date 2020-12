Coufal nahrál na SUPER gól! Kouč smekl: Výjimečný výkon, prožil křest

Tomáš Souček se trefil do sítě Manchesteru United • Twitter

Fotbalisté Manchesteru se radují ze vstřelené branky do sítě West Hamu • Reuters

Jako by se Češi ve West Hamu předháněli, který z nich oslní Anglii víc. Poté, co se v minulých utkáních dvakrát trefil Tomáš Souček, na sebe výrazně upozornil i Vladimír Coufal. Při středeční remíze „kladivářů“ s Crystal Palace (1:1) nahrál na nádherný vyrovnávací gól Sebastiena Hallera a na své pravé straně byl hodně vidět. „Je to chlapec oddaný fotbalu, mám radost za něj,“ chválil pak českého reprezentanta kouč David Moyes.

Vraťme se krátce do minulé sezony. Tušíte, na kterém místě Premier League byste po třinácti odehraných kolech našli West Ham? Sedmnáctá příčka, pouhé tři body od sestupu. Ovšem letos na podzim je vše jinak. Londýnský klub je aktuálně sedmý, místo boje o záchranu může nenápadně pokukovat po pohárových příčkách. A společně se Southamptonem určitě lze považovat za nejpříjemnější překvapení celé ligy.

I díky Součkovi s Coufalem. Středopolař ještě nevynechal ani minutu, o jeho parťákovi na kraji hřiště platí po přestupu ze Slavie totéž. Ve středu večer proti Crystal Palace zářil hlavně Coufal, server whoscored.com ohodnotil jeho výkon nadprůměrnou známkou 8,2, lepší žádný hráč nedostal. „Samozřejmě jsme zklamaní, že jsme nedokázali vyhrát, ale musím říct, že Crystal Palace byl velmi tvrdý soupeř,“ podotkl osmadvacetiletý obránce pro klubový web.

Čím si tak vysoké hodnocení zasloužil? Poctivým bráněním i aktivním výkonem do ofenzivy, kdy často hledal spoluhráče ve vápně centry. Jeden z nich v úvodu druhého poločasu přesně našel útočníka Sebastiena Hallera, který se do něj úžasně položil a parádními nůžkami zařídil remízu.

⚽️ West Ham vs Crystal Palace | Haller (GOAL - Bicycle Kick) 55' #WHUCRY pic.twitter.com/rNOgOf79SW — D9INE (@D9INE_FOREVER23) December 16, 2020

„Mým úkolem je dostat míče do vápna a Seb je skvělý útočník. Je silný v zakončení, zkouší to na tréninku. A teď dal možná gól měsíce,“ usmál se Coufal. „Moje práce je bránit a centrovat, jeho práce je dávat góly. Dobře pro tým, že to vyšlo,“ doplnil ještě.

Povedeného představení českého obránce si všiml i trenér West Hamu David Moyes. „Vladimír dnes hrál výjimečně. Prožil skutečně těžký křest. Když se podíváte na hráče, proti kterým od svého příchodu do Anglie hraje, jsou to vážně kvalitní křídla. Ale on je chlapec oddaný fotbalu, miluje ho a každý den tvrdě trénuje. Mám radost za něj. Svou kariéru ve West Hamu zahájil opravdu dobře,“ ocenil ho kouč „kladivářů“.

Sám Coufal věděl, že ani proti papírově hratelnějšímu Crystal Palace jeho tým nic jednoduchého nečeká. S výpady soupeře si však obrana Hammers až na jedinou výjimku dokázala poradit. „Hráli dobrý a fyzický fotbal se silnými protiútoky. Mají zajímavé útočníky jako Zaha nebo Eze, takže musíme brát bod. Byl to těžký zápas,“ poznamenal fotbalista, který zapsal svůj desátý start v Premier League.

West Ham do konce roku čekají ještě tři utkání, v pondělí se představí na půdě Chelsea. Po Vánocích se střetne s Brightonem a Southamptonem, hned prvního ledna pak čeká Everton.