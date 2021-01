Britský novinář: Řepka a West Ham? Ze směšného stopera kultovní hrdina

Je to dnes přesně patnáct let, co Tomáš Řepka oznámil, že se z West Hamu vrací do Sparty. Za Kladiváře, v jejichž současném týmu válí česká dvojice Tomáš Souček a Vladimír Coufal, si zahrál ještě dvakrát a při rozlučce v zápase proti Fulhamu si vysloužil ovace publika a v slzách odcházel ze hřiště. Jeho začátky v londýnském angažmá ale rozhodně nebyly jednoduché, jak potvrzuje také novinář britského deníku The Guardian Jacob Steinberg v rozhovoru pro iSport.cz.

S čím vlastně tehdy do klubu Tomáš Řepka přicházel?

„Vedení ho pořídilo z Fiorentiny za pět milionů liber, koupil ho tehdejší trenér Glenn Roeder a byl jedním z prvních přestupů poté, co jako kouč nahradil Harryho Redknappa. Pod ním se West Ham dost trápil v defenzivě, potřeboval silného stopera a člověk předpokládal, že to bude velice dobrý hráč. Přicházel z dobrého týmu v Serii A, navíc byl český reprezentant v době, kdy jste měli zlatou generaci.“

Jeho začátky přitom byly dost divoké.

„Hned, co přišel, byl v prvním zápase vyloučen. (směje se) Pak jsem Řepku viděl v jeho druhém zápase na domácím hřišti proti Newcastlu, kde se postavil Alanu Shearerovi a Craigovi Bellamymu. A byl opravdu velice dobrý – agresivní, v ten den proti Shearerovi dominoval a říkal jsem si, že West Ham koupil opravdového plejera. A v dalším zápase proti Evertonu se zase nechal vyloučit.“ (směje se)

A jak zpětně hodnotíte celé jeho angažmá?

„Byl celkem populární. Asi i proto, že mu scházelo pár centimetrů, snažil se být jako stoper o něco agresivnější na útočníky, když spolu šli do hlavičkových soubojů. Často fauloval a připravoval soupeřům zajímavé standardky za to, že protivníky strkal do zad a podobně, navíc zavinil penaltu v hodně důležitém zápase.“

V Česku už zlidověl jeho termín blikanec, byl jimi proslulý i ve West Hamu?

„V jeho druhé sezoně West Ham sestoupil a zase si vybavuju neskutečné utkání věc na Boxing Day proti Fulhamu, kdy měl Řepka svůj památný výstup. Byl celkem nedůtklivý, agresivní a dostal žlutou kartu za něco, co nebyl tak vážný přečin, ale vypadalo to, že rozhodčímu snad urve hlavu. A neustále se hádal dál a dál, až byl vyloučen. Během tohoto ročníku upadl do nelibosti fanoušků kvůli své nedisciplinovanosti a vybudoval si tehdy reputaci tak trochu směšného stopera.“

Dokázal se téhle nálepky zbavit?

„Když spadli do druhé ligy, trenér ho přesunul na post pravého obránce, kde se stal daleko efektivnějším hráčem. Nebyl už svými fauly pro West Ham takovým nebezpečím, naopak se dostával víc dopředu. A nakonec se oproti původním očekáváním výrazně zlepšil. V lednu 2006, kdy přestoupil zpátky do Sparty, ještě jeho odchod navíc způsobil velký problém.“

Jak to?

„West Hamu se nedařilo ho nahradit, nikdo nechtěl, aby odešel, a nakonec to byl velmi emotivní odchod. Poslední zápas byl celkem paradoxně proti Fulhamu, West Ham vyhrál a Řepka opouštěl hřiště v slzách, fanoušci skandovali jeho jméno. Takže nakonec se z něj stal velice oblíbený hráč a tak trochu kultovní hrdina, i když se v posledních letech dostával na titulky ze špatných důvodů.“

Nejvíc českých hráčů v Premier League působilo ve West Hamu, a to už od 90. let skrze Luďka Mikloška a pak Tomáše Řepku a Radoslava Kováče. Dnes v klubu samozřejmě hrají Vladimír Coufal s Tomášem Součkem. Na London Stadium jsou ale i Andrij Jarmolenko a Lukasz Fabianski. Dívá se West Ham na trh ve střední a východní Evropě víc než jiné kluby v Anglii?

„Neřekl bych, že jde o klubovou strategii, protože ve West Hamu se vystřídala celá řada různých trenérů. Luďka Mikloška jsem ještě nestačil zažít, ale stále je kultovním hrdinou klubu, každý ho zná kvůli zápasu proti Manchesteru United v poslední den sezony 1995-96 (kdy proti Fergusonovu týmu de facto vychytal titul rivalovi z Blackburnu, pozn. aut.). Má i svůj popěvek, který fanoušci stále skandují. Je opravdu velmi oblíbený. Jarmolenko už asi tolik ne.“ (směje se)

Přesto jde o čtyři hráče z východní Evropy.

„Ano, a klub má i vazby na Balkán. Z Chorvatska třeba pochází Slaven Bilič, který byl ještě nedávno trenérem West Hamu a byl velmi populární. V polovině 90. let zase vedení angažovali rumunské hráče Florina Radoicoia a Ilie Dimitresca, kteří toho za West Ham moc nedokázali.“