Pohled z Británie: Souček je i skvělý skaut. V čem je lepší než Fellaini?

Na konci ledna to bude přesně rok, co Tomáš Souček odešel do West Hamu, a od té doby prožívá klub prakticky neustálý vzestup. V létě českého záložníka doplnil taky jeho bývalý spoluhráč ze Slavie Vladimír Coufal. Dosavadní působení obou hráčů hodnotí Jacob Steinberg, britský novinář deníku The Guardian, jako okamžitý úspěch. Ohledně případného Součkova přestupu do Bayernu, o kterém spekulovaly zahraniční bulvární weby, je ale skeptičtější.

Jak je zatím West Ham spokojen s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem?

„Souček měl okamžitý vliv na tým. Bylo to zjevné od prvního zápasu, do kterého nastoupil proti Brightonu krátce poté, co se uzavřelo zimní přestupové okno. West Ham byl v té době ve velmi špatném rozpoložení na sestupových místech a lednový transferový termín byl pro klub poměrně složitý. Vedení vyhodilo Manuela Pellegriniho, přišel nový trenér David Moyes a klubu nic nevycházelo, vypadalo to, že dost možná sestoupí. Navíc v té době West Ham utrpěl několik hodně těžkých porážek, jednu v FA Cupu s West Bromwichem, který byl ještě v Championship. Ale příchod Tomáše Součka byl pro klub hned rozdílový.“

Čím zlepšil tým?

„Dodal mu sílu. Součkovi se navíc málem podařilo vstřelit gól hned při jeho debutu proti Brightonu, zápas nakonec skončil remízou 3:3. Hned bylo vidět, že jde o hráče, který West Hamu chyběl poměrně dlouhou dobu, který by klubu dodal autoritu ve středu hřiště. Souček se pak začal sehrávat s Declanem Ricem, který je pro West Ham pochopitelně velice důležitým hráčem.“

Jak se West Ham pokoušel jeho pozici řešit dříve?

„Byla to pozice, kterou klub docela dlouhou dobu zanedbával. Hlavně v létě roku 2019 pod Manuelem Pellegrinim se zdálo, že jedna z největších věcí, o kterou se „hammers“ pokoušeli, bylo přivést klíčového středního záložníka. Snažili se o přestup Andrého Gomese, který měl za sebou výbornou sezonu v Evertonu, ale nakonec tam podepsal smlouvu. To zanechalo West Ham bez síly ve středu hřiště.“

Takže šlo o jeden z nejdůležitějších postů, které musel David Moyes vyřešit?

„Ano. Podobně to bylo už v době, kdy Moyes poprvé trénoval West Ham před dvěma lety. Jakmile se klubu podařilo tuto otázku vyřešit, tým byl najednou pro své protivníky úplně jiným soupeřem. U Součka bylo taky hned vidět, že je kvalitní při hře s míčem a měl trochu smůlu, že si musel chvíli počkat na svůj první gól. Ale když se mu ho povedlo dát při výhře nad Chelsea, byl z toho skvělý moment pro něj a fanoušky West Hamu. Hlavičku, při které se pořádně vytáhl do vzduchu, si čeští fanoušci určitě taky dobře vybaví.“

Jak hodnotíte vývoj jeho angažmá?

„Souček pokračoval v dobré formě od začátku do konce sezony, přenesl si fazonu i do letošního ročníku. Vedle Declana Rice dělá velice dobrý dojem, Moyesovi to umožnilo v některých případech hrát pouze se dvěma záložníky místo třech a prostě je zatím opravdu skvělý.“

Jaký na vás osobně učinil dojem?

„Mně a pár dalším kolegům se podařilo udělat s ním rozhovor zhruba před měsícem a prostě na něm vidíte, že je to velice milý a skromný chlapík, který se velice rychle adaptoval na život v Londýně. Mluvil například o tom, že během lockdownu chodil se ženou a malým dítětem do Hackney Marshes, což je takový obří rozlehlý komplex fotbalových hřišť a dlouhá plocha zeleně ve východním Londýně, a udržoval se tam v kondici. Takže se tu velice rychle usadil. A taky se stal výborným skautem West Hamu!“ (směje se)

Máte na mysli Součkovu přímluvu při příchodu Vladimíra Coufala. Jak se vlastně urodil jeho nákup z pohledu West Hamu?

„Post pravého obránce byl pro klub taky velice dlouho problémový. Dosavadní pravý bek Ryan Fredericks rozhodně nebyl žádný příšerný hráč, ale nedařilo se mu odehrát víc zápasů v řadě kvůli zraněním, a taky kvůli tomu nikdy úplně nepřesvědčil. Ve West Hamu působil i Pablo Zabaleta, ale v létě ukončil kariéru, a pak tu byl ještě další mladý hráč, Jeremy Ngakia, který odešel do Watfordu. West Ham tak potřeboval díru na této pozici okamžitě vyřešit a Vladimíru Coufalovi se to podařilo ihned poté, co přišel. Nejdřív v zápase v Leicesteru, když hrál jako pravý wingbek, teď na postu pravého obránce.“

Jak se vám zatím zamlouvají Coufalovy výkony?

„Zase bylo hned vidět, že jde o kvalitního hráče. Ostrý v soubojích, rychle přistupuje k míči, je agresivní, chodí dopředu a je velice dobrý hned od chvíle, co přestoupil. Zaznamenal už i pár asistencí, takže i dobře centruje. Jediný hráč, který zatím Coufalovi pořádně zatopil, byl Marcus Rashford, když přišel ve druhé půli na hřiště v zápase s Manchesterem United. Ale většinu času byla velká radost se na něj dívat. Minulý týden jsem ho viděl v zápase proti Crystal Palace a tam podal velmi dobrý výkon proti Wilfriedu Zahovi, a přitom jde znovu podobně jako u Rashforda o talentovaného hráče, který má velmi dobrý driblink. Oba se prosadili výborně, takže jen tak dál!“

O Součkovi se často říká, že je pro Moyese jako druhý Fellaini. Je to pro vás platné srovnání?

„To je právě ono. Lidé ho srovnávají kvůli výšce a nebezpečí v hlavičkových soubojích, a tak dále, ale Moyes trochu naznačil, že si myslí, že Souček je lepší hráč ve hře s míčem. Na druhou stranu, nedivil bych se, kdyby Součka podobně jako Fellainiho postavil na hrot, když bude Antonio zraněný, aby zjistil, jak by se mohl osvědčit jako útočník.“ (směje se)

Mohlo by se vedení bát, že by Souček mohl klub opustit? Během posledních týdnů probublalo několik zpráv, spekulace o Bayernu může být přemrštěná, ale mohou o něj mít zájem i další kluby.

„Zprávu o Bayernu jsem zahlédl taky, a abych byl úplně upřímný, pokud jde o Tomáše Součka, trochu těžko se mi představuje, jak hraje za nejlepší tým v Evropě, když se podíváte na některé mnichovské hráče a jiné fotbalisty, které by mohl angažovat. Překvapilo by mě, jestli by se transfer odehrál, obzvlášť v lednu. Nečekám, že by se v lednu cokoliv stalo z pohledu West Hamu, protože klub by v této chvíli rozhodně nesouhlasil s prodejem Součka. Zaprvé nemá nikoho, kdo by za něj zaskočil, kromě stále pomalejšího Marka Nobla.“

Takže přestup do lepšího klubu z jeho strany spíš nečekáte?

„Mohl by se odehrát, je to velice dobrý hráč. Jen mě překvapuje spojení s Bayernem Mnichov, byl by to pro Tomáše Součka obrovský skok a úspěch. Nemyslím si, že by jeho odchod byl nejhorší věcí, co by West Ham potkala – pokud koupí hráče za 20 milionů a pak ho dokáže prodat třeba za nějakých 40-50 milionů, jsou to peníze, které můžete znovu investovat, a jde o dobrý nákup.“