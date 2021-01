Ranec za posily, ale Chelsea tápe a tlak roste. Lampard otočil s titulem

Fotbalisté West Hamu slaví branku do sítě West Bromwiche, na kterou přihrál český obránce Vladimír Coufal • Reuters

Co se to s Chelsea děje? Londýnský celek v úterý nestačil na Leicester a po porážce 0:2 klesl až na osmé místo Premier League. V létě přitom posiloval nejvíc z celé ligy, za nové hráče celkem utratil závratných 230 milionů liber (cca 6,8 miliardy korun). „Klub zatím není připravený hrát o první místo,“ podotkl trenér Frank Lampard. Ještě na začátku prosince přitom tvrdil opak. A tlak na jeho pozici sílí.

Před měsícem a půl se zdálo, že Chelsea je na dobré cestě. V 11. kole porazila Leeds 3:1 a poskočila do čela neúplné tabulky. „Určitě není nic špatného na tom, pokud fanoušci budou pomýšlet na titul,“ usmál se pak v hodnocení Lampard, kterého potěšil dominantní výkon týmu.

Jenže od té doby? 8 ligových zápasů - jen 7 získaných bodů. Porážky s Evertonem, Wolverhamptonem, Arsenalem, Manchesterem City i Leicesterem, k tomu utrápená remíza s Aston Villou. Za plný počet pouze proti West Hamu a matnému Fulhamu.

To je na tak ambiciózní tým ohromně málo. Připomeňme, že v létě na Stamford Bridge postupně přišli Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech nebo Ben Chilwell. Majitel Roman Abramovič se i ve složité době plácl přes kapsu, jenže dobré výsledky si za 230 milionů liber zatím nekoupil.

A proto se v Anglii stále častěji řeší, jestli je Frank Lampard pořád tím, kdo by měl (minimálně na papíře) zajímavě složený tým vést dál. Hráčská klubová legenda koučuje Chelsea druhou sezonu, v té minulé „Blues“ s mladým týmem skončili čtvrtí. Další progres ovšem nepřichází.

„Já zvládám tlak dobře. Vzal jsem tuhle práci s vědomím, že přijdou i těžké časy, protože klub není připravený hrát o titul,“ prohlásil Lampard po úterní porážce v Leicesteru. Trochu nesoulad s měsíc a půl starým vzkazem fanouškům, že?

„V minulosti jsme měli zákaz přestupů, pak spoustu mladých i nových hráčů. Rozumím očekávání klubu, ať už si myslím, že je dobré nebo ne. Ale my teď nejsme ve stejné pozici jako Chelsea, když jsme získávali tituly. Konzistence výkonů a úroveň zkušeností s vyhráváním v Premier League není stejná,“ vysvětloval Lampard.

Že by mohl brzy přijít o místo, se snaží si nepřipouštět. „Nemůžu svou budoucnost ovlivnit. Nemůžu sledovat reakce, jinak bych tu jen musel celý den sedět nervózní. Dneska nás porazil lepší tým, v některých momentech jsme spali. Někteří hráči nehrají tak dobře, jak by měli, to je jednoduché,“ poznamenal dvaačtyřicetiletý trenér po utkání, které Leicester rozhodl dvěma góly už v prvním poločase.

Ale pokud Chelsea zase brzy nezačne vyhrávat, je jasné, že Lampardova pozice bude slábnout. Nejbližší šance na reparát? O víkendu čtvrté kolo FA Cupu proti druholigovému Lutonu, pak ligový dvojboj na Stamford Bridge s Wolverhamptonem a Burnley. Na další ztráty už není prostor.