Chelsea chce Haalanda! Má plán, jak předběhnout giganty. Rekordní částka?

Dvacetiletý Haaland úžasně vystřelil v minulé sezoně. Jen za podzim nasázel v Salcburku 28 soutěžních gólů. Po zimním přestupu do Borussie Dortmund trend udržel a bundesligu dokonale oslnil. Za jaro 2020 stihl v novém dresu 16 tref, v novém ročníku už jich napříč všemi soutěžemi má 19. A to ještě nejsme ani v polovině, spousta zápasů zbývá…

Vytáhlý Nor je zkrátka hit. Jak je na tom v Německu smluvně? Současný kontrakt platí až do léta 2024, zároveň ale obsahuje výstupní klauzuli, která vejde v platnost už během roku 2022. Její hodnota je 75 milionů eur (chcete-li 66 milionů liber).

Právě to dobře ví i Chelsea. Podle The Athletic se proto pokusí Haalanda získat už na konci současné sezony, aby „předběhla“ všechny další uchazeče, kteří na klauzuli čekají. A logicky by tím pádem musela sáhnout i hlouběji do klubové pokladny.

Na Stamford Bridge se zatím nejvíc plácli přes kapsu v létě, když za 80 milionů liber přivedli z Leverkusenu Kaie Havertze. Haaland by zřejmě byl ještě dražší… Ale Chelsea údajně věří, že dopady koronavirové pandemie by ostatní kluby mohly paralyzovat, a tak cítí šanci získat vzácné zboží pro sebe.

Ovšem Dortmund se pochopitelně nebude chtít svého klíčového střelce vzdát snadno. A další možná překážka? Hráčův agent Mino Raiola. Vyhlášené manažerské jméno se s Chelsea zrovna nepohodlo v roce 2017. Tehdy se řešila situace Romela Lukaka, dalšího agentova klienta. A belgický forvard nakonec místo návratu do Londýna podepsal Manchesteru United.

Kdyby Haaland skutečně skončil v Chelsea, mohl by vytvořit hvězdnou útočnou dvojici s Timem Wernerem, který v létě přišel za 53 milionů liber z Lipska. Mužstvo kouče Franka Lamparda je aktuálně v Premier League sedmé, na vedoucí Manchester United ztrácí osm bodů.