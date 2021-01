Liverpool 440 minut bez gólu. Klopp se hádal a litoval prohry: Moje chyba

Prohrát v Premier League na Anfieldu? Do čtvrtečního večera se to Liverpoolu stalo naposledy 23. dubna 2017 v zápase s Crystal Palace (1:2). Od té doby byl 68 utkání v lize na svém stadionu neporažen. Jeho sérii ale ukončil soupeř, od kterého by to čekal asi málokdo – Burnley. „Clarets“ rozhodli o své výhře v 83. minutě, kdy proměnil pokutový kop Ashley Barnes, a mohli se radovat z prvního vítězství na Liverpoolu od roku 1974.

„Prohráli jsme zápas, o kterém si myslím, že bylo docela nemožné prohrát, ale my to dokázali. A je to moje chyba, protože mým úkolem je zajistit, aby se hráči cítili dobře, věřili si a činili správná rozhodnutí. Je to masivní rána do tváře,“ pronesl po utkání trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

Narážel tím zejména na to, že se jeho tým trápí v zakončení. Čtyři zápasy v řadě už vyšel střelecky na prázdno, celkově neskóroval v lize už 440 minut. Naposledy se totiž trefil 27. prosince Sadio Mané v 12. minutě utkání s West Bromwichem (1:1). Od té doby vyslali Reds 87 střel, na branku jich šlo ale pouze 15.

„Měli jsme hodně míč, vytvořili si nějaké možnosti, ale nedokázali je dotáhnout. V poslední fázi se momentálně nerozhodujeme správně. Když něco nefunguje, musíte se snažit o to tvrději, častěji, více. Je to moje vina, musíme dělat lepší rozhodnutí,“ uvedl německý kouč.

Špatná produktivita se na výkonech hráčů Liverpoolu podle Kloppa značně odráží. „Lidé se diví, že hráči nejsou plni sebevědomí, když toho v minulé sezoně tolik vyhráli. Ale právě sebevědomí je jako malá květinka, na kterou teď někdo šlápl. Musíme najít novou, a také najdeme," dodal Klopp.

Ten se během duelu s Burnley při odchodu do šaten po prvním poločase stihl pohádat s trenérem hostů Seanem Dychem. Vše odstartovalo Fabinhovo sražení Ashleyho Barnese po hvizdu ukončujícím první půli. Brazilec za něj viděl žlutou kartu. „Pokud o tom on nemluvil (Dyche), taky o tom nebudu mluvit. Nezačal jsem to, všechno je ale dobré,“ okomentoval inkriminovaný moment Klopp, jehož svěřenci aktuálně na 4. místě ztrácejí na vedoucí Manchester United šest bodů.