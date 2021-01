Moyes vychválil Součka: Povaha i góly. Dělá rozdíl. Srovnal ho s legendou

Investice do Tomáše Součka a víra v něj se West Hamu vyplácí plnou měrou. V pátek 29. ledna to bude přesně rok, co jej „kladiváři“ oznámili jako posilu, která přichází na hostování ze Slavie. V létě došlo k trvalému přestupu.

Celkově už rodák z Havlíčkova Brodu nastoupil v dresu londýnského celku do 35 soutěžních utkání, v nichž vstřelil 10 branek. Poslední dvě v úterním zápase Premier League na Crystal Palace, kde „Hammers“ vyhráli 3:2.

„Nezačalo to pro nás nejlépe. Ošklivé počasí, navíc jsme rychle inkasovali. Declan (Rice) i Souček šli ale skvěle příkladem. Nevzdali se, chtěli bojovat dál,“ potěšilo trenéra West Hamu Davida Moyese.

Sedmapadesátiletý kouč si Součka nemohl vynachválit. „Bude to rok od doby, kdy jsme ho podepsali. Od chvíle, co přišel ze své země, je brilantní. Myslím si, že není jednoduché přijít a vyrazit do Premier League, je to opravdu složité v každé době. On nejen že se prosadil, ale svými výkony udělal fantastický rozdíl. Svou povahou, poctivostí byl pro nás skvělým přínosem. Navíc umí skórovat, což proti Crystal Palace potvrdil,“ konstatoval Moyes po utkání s londýnským soupeřem pro klubový web.

Pro Sky Sports dokonce našel pro českého středopolaře srovnání s Johnem Warkem, což je bývalý skotský reprezentant. Ipswich Town dovedl 14 góly k triumfu v Poháru UEFA 1980/81, mimochodem šlo o ročník, v němž si poradili i s Bohemians (3:0, 0:2).

„John také nabíhal později do pokutového území a skóroval z hloubky,“ vysvětlil Moyes. „Nemohu ho dát do stejné škatulky jako Stevena Gerrarda, ale hráči, kteří se dostanou do vápna a dávají góly, jsou skvělá věc, a to on je. Svým způsobem je staromódní, ale jeho přístup a odhodlání jsou na špičkové úrovni. Je radost s ním pracovat,“ liboval si kouč West Hamu.

Fanoušci pak Součka nepřekvapivě zvolili Součka mužem zápasu a on jim na klubovém Twitteru ještě poděkoval za podporu - alespoň z domu...