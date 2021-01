Skvělý Souček! Dvěma góly táhl West Ham za výhrou. Překonal Baroše

Tomáš Souček poslal hlavou míč do sítě Crystal Palace a srovnal stav utkání na 1:1 • Reuters

Hoďte mi to a jděte se radovat. Lepší větu na další obdivuhodný výkon Tomáše Součka nejde vymyslet. Vlastně vůbec na celé jeho působení ve West Hamu... Na Crystal Palace obrátil výsledek dvěma góly a překonal díky nim Milana Baroše, má střelecky nejlepší první rok v Premier League ze všech českých hráčů. Taky vyrovnal deset gólů Vladimíra Šmicra v anglické lize. Jo, a zařídil svému mužstvu další tři body, West Ham vyhrál 3:2.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 3. Zaha, 90+7. Batshuayi Hosté: 9. T. Souček, 25. T. Souček, 65. C. Dawson Sestavy Domácí: Guaita – J. Ward, Kouyaté, Cahill, T. Mitchell – A. Townsend (66. Batshuayi), McArthur, Milivojević (C) (73. Riedewald), Eze – Ch. Benteke (73. J. Ayew), Zaha. Hosté: Fabiański – Coufal, C. Dawson, Ogbonna, Cresswell – T. Souček, Rice (C) – Bowen (81. Fredericks), Fornals, Benrahma (87. Noble) – Antonio (83. Jarmolenko). Náhradníci Domácí: Butland, van Aanholt, Dann, Clyne, Kelly, McCarthy, Riedewald, Ayew, Batshuayi Hosté: Martin, Balbuena, Diop, Fredericks, Johnson, Lanzini, Noble, Jarmolenko, Odubeko Rozhodčí Attwell – Cook, Kirkup Stadion Selhurst Park, Londýn

Žádný český hráč nevletěl do Premier League lépe než Milan Baroš. Dvacetiletý odchovanec Baníku od poloviny září 2002 do poloviny září 2003 nasázel devět gólů ve 32 zápasech. To už ale neplatí!

Teď je to Tomáš Souček. Monstrum vystupující z defenzivy, které se neskutečně dobře orientuje před bránou soupeře.

Od přelomu ledna a února 2020, kdy odešel do West Hamu, stihl o jeden zápas víc než Baroš – 33. A díky dvěma trefám na Crystal Palace ho překonal o jeden gól, má jich už deset.

Takže oficiálně: Tomáš Souček zažil nejlepší premiérový rok ze všech českých hráčů v Premier League.

Samozřejmě obě branky dal stylově po svém. Poprvé ho našel šikovnou zpětnou přihrávkou vzduchem Michail Antonio a Souček tísněn přesilou protihráčů hlavou zatloukl míč do brány.

Potom si naběhl na přímý kop Aarona Cresswella. Ovšem ne výjimečně hlavou, míč mu spadl na stehno, kterým ho ztlumil, druhým dotekem pak znovu procpal míč za domácího brankáře Guaitu.

Ještě dva další velké milníky pro českého záložníka: tohle bylo poprvé, co v anglické lize dal dva góly v jednom zápase. Bez nich by byl West Ham v háji. Prohrával totiž 0:1 kvůli přesné ráně Wilfrieda Zahy z třetí minuty, Souček ale stihl vývoj ještě do 25. minuty obrátit.

A ten druhý: vyrovnal celkový počet gólů, které stihl nastřílet Vladimír Šmicer v Premier League za celé své šestileté působení v Liverpoolu. Tím pádem se s ním Souček dělí o čtvrté místo v historické tabulce českých kanonýrů v anglické lize. Lepší jsou jen Tomáš Rosický s devatenácti trefami, Milan Baroš s 28 a Patrik Berger s 38 brankami.

Vedení na 3:1 ještě vylepšil ve druhé půli Craig Dawson a jak se ukázalo, šlo o trefu velmi důležitou. V nastavení totiž korigoval na 2:3 domácí Michy Batshuayi. Víc už ale hráči Crystal Palace nestihli a West Ham tak vyhrál už čtvrtý ligový zápas v řadě. Světe div se, v neúplné tabulce je po dvaceti zápasech čtvrtý.