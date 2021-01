Souček po SUPER výkonu vychvaloval tým. Manželce poslal velké díky

Zápas na Crystal Palace nezačal pro West Ham vůbec dobře. Už ve 3. minutě prohrával po gólu Wilfrieda Zahy. Jenže pak začal úřadovat český klenot „kladivářů“ Tomáš Souček. V 9. minutě srovnal hlavou po zpětném centru Michaila Antonia, aby následně v 25. minutě zařídil obrat. Umně zavíral prostor na zadní tyči, kde po zpracování stehnem poslal míč do sítě. Vzápětí nebyl Souček daleko od hattricku, střelu zpoza vápna mu ale domácí brankář Guaita chytil.

West Ham byl na koni, Antonio dvakrát trefil tyč. Krátce po hodině hry se „Hammers“ za svůj výkon dočkali třetí odměny. Craig Dawson po rohu zvýšil na 3:1. Na výhře West Hamu už nezměnila nic ani branka Michyho Batshuayie z nastavení druhé půle.

„Jsem velmi šťastný, protože náš výkon byl až na prvních a posledních pět minut opravdu dobrý. Předvedli jsme přesně to, co jsme chtěli. Doufám, že v tom budeme pokračovat,“ zářil po utkání dvougólový hrdina Souček.

„Nejhezčí pocit ve fotbale je, když víte, že jste pomohli svému týmu. Ale tentokrát bych tohle vítězství a oba dva góly chtěl věnovat svojí ženě. Je to pro ni těžké, být tady bez možnosti vidět se s dalšími členy rodiny. Děkuju, že se tak skvěle staráš o mě i o naši dceru!“ vzkázal Souček na Twitteru své milované polovičce Natálii.

West Ham prožívá parádní období. Dá se říct, že mu rok 2021 zatím přináší jen samou radost, a to jak díky Součkovi, tak ale i Vladimíru Coufalovi. Šest zápasů (čtyři ligové, dva pohárové), šest výher, navíc s parádním skóre 12:3. „V kabině je to paráda, máme tolik sebevědomí. Máme opravdu dobrý tým, zároveň hrajeme týmově, ne jako individuality,“ liboval si Souček, ale zároveň připomněl, že „Hammers“ čeká už v neděli další náročný zápas, doma hostí Liverpool.

A půjde o zajímavé střetnutí. Aktuálně je totiž West Ham o jeden bod před „Reds“ na čtvrtém místě. Partu Jürgena Kloppa ale čeká do neděle odehrát ještě střetnutí s Tottenhamem. „Je hezké být čtvrtí. Jsme za to rádi a chceme zůstat co nejvýše to půjde, přeci jen jsme stále v polovině sezony. Budeme i nadále tvrdě pracovat, abychom byli připraveni na následující utkání,“ ubezpečil Souček.

Rodák z Havlíčkova Brodu je aktuálně se sedmi ligovými trefami nejlepším střelcem West Hamu v Premier League. „Pokaždé říkám, že nezáleží na tom, kdo se trefí, jsem vždy rád, že mohu pomoci týmu. Proti Crystal Palace měl například Mickey (Antonio) velkou smůlu, měl snad tři šance. Skóroval jsem já, doufám, že příště zase přidá pár gólů on,“ uvedl 25letý záložník, který se děli aktuálně o čtvrté místo v historické tabulce českých střelců v Premier League. Deset branek jako on nastřílel Vladimír Šmicer během svého šestiletého angažmá v Liverpoolu.