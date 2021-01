První rok Čechů v Anglii: Souček přeskočil Baroše, kdo vytvořil rekord?

Jak se dařilo Čechům v jejich prvním kalendářním roce v Anglii? • FOTO: koláž iSport.cz Kdo by to byl řekl, že střelecky nejpotentnější první rok v Premier League bude mít z Čechů zrovna střední záložník? U Tomáše Součka to ale zas takové překvapení není. Česká hvězda si získala fanoušky West Hamu svojí skromnou, pohodovou náturou, ale hlavně perfektními výkony před brankou vlastní i soupeřovou. Jak si vede v porovnání s dalšími krajany? Srovnali jsme první kalendářní rok několika krajánků v Anglii, počítaný vždy od úvodního startu v soutěži.

VLADIMÍR ŠMICER (Liverpool) Období: 7. srpna 1999 – 7. srpna 2000 Bilance: 21 zápasů, 1 gól Největší liverpoolské "štístko" dalo svůj nejslavnější gól v dresu "reds" ve finále Ligy mistrů 2005. Ale co ten první? Šmicerova úvodní sezona na Anfieldu nebyla z nejsnadnějších, slávistická ikona bojovala i se zraněními, které ovlivnily především druhou polovinu ročníku. Jeho jediný ligový gól byl důležitý, Šmicer osm minut po příchodu na hřiště rozsekl zápas s Watfordem (3:2).

TOMÁŠ ROSICKÝ (Arsenal) Období: 26. srpna 2006 – 26. srpna 2007 Bilance: 28 zápasů, 3 góly První rok desetiltého působení bývalého reprezentačního kapitána v dresu "kanonýrů" byl produktivní všude možně, jen v lize dlouho ne. Rosický se uvedl brankou v Lize mistrů do sítě Hamburku, v FA Cupu dvěma góly zařídil sražení Liverpoolu (3:1). Až v únoru se poprvé prosadil i v Premier League, v 85. minutě rozhodl o vítězství 2:1 nad Wiganem. Do završení prvního kalendářního roku přidal ještě dvě trefy, a to v rozmezí tří dnů při výhrách nad Boltonem (2:0) a Manchesterem City (3:1).

KAREL POBORSKÝ (Manchester United) Období: 17. srpna 1996 – 17. srpna 1997 Bilance: 22 zápasů, 3 góly Do Manchesteru United se přesunul jako hvězda stříbrného týmu z EURO 1996, za 22 z 38 možných odehraných zápasů mu na krk pověsili i medaili pro vítěze Premier League. Přesto na Old Trafford vydržel jen sezonu a půl. Ono se těžko prosazuje do základní sestavy, když se na vás tlačí chlapík jménem David Beckham... Autor slavného lobu stihl i během omezeného času na hřišti tři ligové trefy, tu první stihl už při svém druhém startu. V pátém kole přispěl k demolici Leedsu 4:0.

PATRIK BERGER (Liverpool) Období: 7. září 1996 – 7. září 1997 Bilance: 25 zápasů, 6 gólů Liverpool oslovil dva Čechy z evropského šampionátu 1996. Poborského jim vyfoukli rivalové z United, Berger ale k přestupu z Dortmundu svolil. Jeho první rok byl víc než solidní, v září 1996 dokonce dostal cenu pro hráče měsíce. Aby ne - proti Leicesteru 15. září naskočil o poločase z lavičky a dvěma góly rozhodl o výhře 3:0. Šest dní poté už hrál v základu a dalšími dvěma brankami pomohl srazit Chelsea 5:1.

MILAN BAROŠ (Liverpool) Období: 14. září 2002 – 14. září 2003 Bilance: 32 zápasů, 9 gólů Jednadvacetiletý střelec si na svou první šanci v ligovém zápase musel počkat do šestého kola. A vyžídmal z ní, co mohl - hrál plných 90 minut a přestřelku s Boltonem (3:2) rozhodl dvěma góly. Nejlepší zápas devítigólového roku zažil ve třetím kole od konce sezony 2002/03. Liverpool tehdy smázl West Brom 6:0 a Baroš zapsal 2+3, prsty (resp. kopačky) tak neměl v jediném gólu.

TOMÁŠ SOUČEK (West Ham) Období: 1. února 2020 – 26. ledna 2021 Bilance: 33 zápasů, 10 gólů Ze Součka je Anglie paf a fanoušci West Hamu zápas co zápas posílají do Edenu děkovné vzkazy. Aby ne - čahoun z Havlíčkova Brodu je jistotou, když jeho tým brání, a největší hrozbou, když útočí. Nejen ve vzduchu ze standardních situací. První branku si připsal ještě jako host ze Slavie, pomohl srazit Chelsea 3:2. Do konce sezony se trefil ještě dvakrát, a poté, co stvrdil přestup do Londýna, se rozjel ještě víc. Dvěma góly rozhodl zápas s Crystal Palace (3:2) a se sedmi trefami se vyhoupl do čela produktivity svého týmu - o dvě branky před útočníky Bowena a Antonia.