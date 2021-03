Manchester City kráčí pro titul i rekord. Jejich statistiky budí hrůzu

Ani tradiční plesové orchestry by si s nimi nezadaly. Kapela Manchester City vyhrává na počkání. Družina Pepa Guardioly usiluje o vytvoření nového světového rekordu. Statistiky má během 21 výher za sebou vskutku impozantní: 55 vstřelených gólů, 8 inkasovaných a k tomu třináct čistých kont. Rekord Ajaxu z roku 1972 se otřásá, holandský celek tehdy vyhrál 26 zápasů v řadě.

Po roční odmlce jsou opět na mistrovské stezce. Potřetí během čtyř let. Patnáctibodový polštář v čele tabulky pasuje Manchester City na favorita vítěze Premier League. Aktuální forma „citizens“ děsí soupeře.

City se pyšní nejdelší vítěznou sérií v historii anglického fotbalu, když překonali čtyřiatřicet let starý rekord Arsenalu, který čítal 17 vítězství v řadě. Svět ale udivují statistiky, které je těmito zápasy provázejí: 21 výher působí dominantně. Během vítězné série navíc inkasovali pouze osmkrát, soupeřovu síť rozvlnili pětapadesátkrát a hned třináctkrát si udrželi čisté konto.

„Zimní období je v Anglii pekelné, ale my jsme v něm dokázali něco neuvěřitelného. Je to víc než pozoruhodné," pochvaloval si trenér Pep Guardiola pro BBC Radio 5 Live Sport. „Hráči mají můj obdiv, nicméně je to stále Liverpool, který drží mistrovskou korunu. Abychom vyhráli Premier League, potřebujeme další body.“

Světový rekord (zatím) drží výběr Ajaxu z roku 1972, kdy parta postavená kolem legendárního Johana Cruijffa dovedla k vítězství 26 zápasů za sebou. „Jak jsem říkal po předchozím vítězství s West Hamem: Když vyhrajete 21 zápasů, nejde pokaždé uspět 5:0 a aby šlo vše perfektně. Každý tým přináší řadu různých problémů. Vyhrát ale v tomto období 15 až 20 zápasů je neuvěřitelné. Před třemi měsíci bych rozhodně nečekal, že budeme v takové pozici,“ komentoval úspěšnou jízdu Guardiola.

Respekt „citizens“ získávají i na evropské scéně. „Dnes večer jsme narazili na brutálně dobrý tým. V takové formě se těžko zastavují,“ pronesl Marco Rose, trenér Borussie Mönchengladbach, po úvodním utkání osmifinále Ligy mistrů (0:2).

Právě hmatatelný úspěch v Evropě klubu z Manchesteru citelně schází. Španělský kouč při letní dohrávce ani na čtvrtý pokus nepřekonal hranice čtvrtfinále. Napraví si reputaci nyní na jaře? Podle bývalého obránce Liverpoolu a současného experta televizní stanice Sky Sports Jamieho Carraghera není zbytí. „Týmy, které chtějí být legendární, musí vyhrát evropský pohár. To je jediná věc, kterou City potřebují.“

Manchester může rovněž vylepšit svůj rekord v počtu vítězství v řadě během jedné sezony Premier League. Společně s Liverpoolem dokázal opanovat osmnáct ligových klání po sobě. Vicemistr je aktuálně na čísle patnáct, potřebuje tedy zvítězit minimálně v nadcházejících čtyřech kolech. Do cesty se jim jako první v neděli postaví městští rivalové United. „Máme dva dny, abychom si odpočinuli a zjistili, jak jsou silní. Je to velká šance udělat pořádný krok dál a určitě se o něj pokusíme," vzkázal Guardiola.