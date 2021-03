Návrat fanoušků? Šéf Premier League jich chce na poslední zápasy až 10 tisíc

Vedení anglické fotbalové ligy plánuje, že závěrečná dvě kola by se mohla odehrát s omezeným počtem fanoušků na tribunách. Podle výkonného ředitele Premier League Richarda Masterse by na jedno utkání měla být povolena maximální návštěva deset tisíc lidí.

Až na krátké období v prosinci, kdy v některých oblastech Velké Británie mohlo na stadion pár příznivců, se anglická liga hraje bez diváků. Nyní by se na zápasy 15. a 23. května mohly stadiony otevřít fanouškům z jedné čtvrtiny, nebo do maximální povolené kapacity deset tisíc lidí.

„Doufejme, že se nám podaří splnit všechny požadavky vlády. Byl by to fantastický konec sezony,“ citovala agentura Reuters Masterse, který také věří, že pokud půjde dobře očkování, mohlo by se v nadcházejícím ročníku hrát už za normálních podmínek.

„Náš cíl je mít od prvního kola plné stadiony a nahrávají tomu i vládní plány na uvolňování opatření,“ uvedl Masters, podle kterého jsou zápasy bez fanoušků velkým zásahem do hospodaření klubů. Celkovou ztrátu na příjmech ze vstupného a vysílacích práv vyčíslil na dvě miliardy liber (asi 61 miliard korun).