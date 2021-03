West Ham - Arsenal 3:3. Ztracený náskok, Souček dal gól i vlastňák

Jesse Lingard se raduje ze svého gólu do sítě Arsenalu • Reuters

Tomáš Souček s Jessem Lingardem slaví třetí gól West Hamu do sítě Arsenalu • Reuters

Tomáš Souček s Michailem Antoniem, jehož hlavičku tečoval do sítě Arsenalu • Reuters

Příští soupeř Slavie ve čtvrtfinále Evropské ligy je tým dvou tváří – a ukázal to i v derby proti West Hamu. Arsenal po šíleném vstupu do utkání prohrával už o tři góly, nicméně ve strhujícím finiši usiloval ještě o vítězství. Kuriózní roli si při divoké remíze 3:3 střihl domácí Tomáš Souček, který skóroval za oba týmy.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15. Lingard, 17. Bowen, 32. Souček Hosté: 38. Souček (vl.), 61. C. Dawson (vl.), 82. A. Lacazette Sestavy Domácí: Fabiański – Coufal, C. Dawson, Diop, Cresswell – Souček, Rice (C) – Bowen (74. Noble), Lingard, Benrahma (79. Fredericks) – Antonio. Hosté: Leno – Chambers, David Luiz, Marí, Tierney – Partey, Xhaka (74. Smith-Rowe) – Saka (74. Pépé), Odegaard, Aubameyang (C) (81. Martinelli) – A. Lacazette. Náhradníci Domácí: Alves, Balbuena, Johnson, Fredericks, Lanzini, Martin, Trott, Noble, Odubeko Hosté: Ceballos, Alnaní, Holding, Gabriel, Ryan, Soares, Martinelli, Pépé, Smith-Rowe Karty Domácí: Coufal, Antonio, Cresswell Hosté: A. Lacazette Rozhodčí Moss – Perry, Robathan Stadion London Stadium, Londýn

West Hamu se s Arsenalem historicky nedaří. Ze všech týmů Premier League s ním má nejvíce proher, 32. Navíc Arsenal vyhrál na domácím hřišti West Hamu 13x, což je pro něj nejlepší bilance ze všech venkovních hřišť. Jenže letos se Kladivářům daří a obzvláště doma. Pouze dominantní Manchester City získal doma více bodů, přičemž výsledky Kanonýrů na hřištích soupeřů patří k ligovému průměru.

Byl to střet trenérského učitele se svým žákem, přičemž soubor Davida Moyese nastoupil do zápasu výrazně lépe. Domácí hráči svou převahu zužitkovali po čtvrthodině hry, když Michail Antonio z levého křídla našel na vápně Jesseho Lingarda. Ten svou střelu umístil do levého horního rohu brány a rozšířil svou výbornou bilanci.

Navíc o minutu později využil Lingard nepozornosti obrany Arsenalu. Ta si po odpískaném faulu nevšímala míče, a tak ho Lingard posunul Jarrodu Bowenovi, aby ranou na první tyč propálil Bernda Lena, jenž si rozhodně měl počínat lépe. Oba góly dělilo pouhých 98 sekund.

A West Ham nepolevoval. V 32. minutě získal po chybě Kierrana Tierneyho míč, rychle jej přenesl na Vladimíra Coufala, který svým přesným centrem našel hlavu Antonia, jehož hlavičku do brány usměrnil Souček. Situace vypadala nejprve ofsajdově, jenže videorozhodčí pouze potvrdil, že český reprezentant načasoval svůj náběh perfektně. Jeho devátý zásah v sezoně platil.

Hotovo? Vypadalo to tak, liknavý Arsenal byl zralý na ručník. Jenže osm minut před poločasem nalezl Calum Chambers ve vápně Alexandra Lacazetta. Tomu nechali obránci dostatek prostoru na zpracování i střelu. Pravděpodobně by mířila vedle, nebýt teče Součka, jenž ji usměrnil za Lukasze Fabianského. Navíc o pár minut měl nadějnou šanci Bukayo Saka, když se řítil tísněn obráncem na Fabianského, ale bývalý brankář Arsenalu dokázal svůj tým podržet.

Elán ze závěru prvního poločasu si Gunners přenesli i do druhé půle, v níž naprosto dominovali. Druhý vlastní gól domácích v utkání zaznamenal Craig Dawson, který si srazil do brány ostrý centr Caluma Chamberse. Smolař Dawson si přitom dal vlastní gól i před týdnem na Old Trafford.

Zápas se poté přeléval ze strany na stranu. Obránci obou týmů se obětavě vrhali do střel.

Obrovskou příležitost domácích na vítězný gól měl 15 minut před koncem Michail Antonio. Po individuální akci Saida Benrahmy před ním zívala odkrytá branka, ale ve skluzu nasměroval prudkou přihrávku zblízka pouze do tyče.

A West Ham to mrzelo. O pět minut později se totiž po další důležité přihrávce Odegaarda dostal k centru střídající Nicolas Pepe a našel ve vápně hlavu Lacazetta, s jehož hlavičkou už Fabianski nemohl nic dělat.

Arsenal vstal z mrtvých.