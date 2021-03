Messi s temnou stránkou? Rebel Grealish vládne Anglii, smekl i Coufal

Občas to vypadá, že ho k míči váže neviditelná pupeční šňůra. Prostě s ním srostl. Rio Ferdinand ho srovnává s Ronaldinhem. Další tvrdí, že je jako Messi s pravačkou. Omyl, pánové. Jack Grealish je svůj. Naprostý originál. Má to své výhody. I temné stránky.

Bývalý anglický útočník Gabriel Agbonlahor řekl: „Jack Grealish je nejlepší hráč, kterého můžeme momentálně sledovat.“ Silné tvrzení, možná až moc, ale rozhodně je jedním z nejzábavnějších. Nehrozí, že nudou upadnete do kómatu. Žádná šeď a jednotvárnost, hra bez fantazie a záchvaty zívání.

Kapitán Aston Villy je cokoli, jen ne předvídatelný. Vždy něco vymyslí. Nabízí zápletku v každé akci. Prozáří dění umem a zdatností. „Nikdy nám nezevšední,“ ubezpečují fanoušci, kteří ho uctívají jako modlu. Kdyby Jacka neměli, byli by jako ten člověk, co nadával na šunkofleky. „Samé fleky a žádná šunka!“Vystihl to fotbalový moderátor Andy Goldstein: „I kdyby příznivci dostali nabídku k výměně Grealishe za Neymara, nepřijali by.“

Ofenzivního záložníka ctí i Vladimír Coufal. „Musím říct, že je fantastický, fakt neuvěřitelný,“ řekl pravý bek West Ham United pro Seznam Zprávy. „Když se s balonem rozběhne, má ho přilepený u nohy. Je hrozně těžké mu ho vzít. Báječné krytí míče, dynamika, rychlost a technika. Chytrost v každém pohybu. Nevím, jak dlouho může vydržet v Aston Ville, ale každopádně je to on, kdo jim rozbíhá všechny akce, 90 procent jich jde přes něj.“

Coufal není sám, kdo 25letého Angličana v současnosti staví nad Raheema Sterlinga, Sadia Maného či Son Hung-mina. Podle detailních statistik serveru WhoScored. com je v tuto chvíli nejvýše hodnoceným fotbalistou Premier League. Před Harrym Kanem, Brunem Fernandesem, Kevinem De Bruynem a Ilkayem Gündoganem. „Z mého pohledu je nejbravurnější ze všech,“ potvrdil David Moyes, trenér West Hamu. „Ukazuje v každém utkání, čeho je schopný, pro tým dělá velké věci.“

Jack je rodák z Birminghamu a v klubu je od šesti let. Kdo zná vynikající seriál Peaky Blinders (v českém překladu Gangy z Birminghamu), ten si ho dovede představit jako člena obávaného krvavého gangu, který před sto lety nosil žiletky v kloboucích a vládl ulicím.

V áčku je od osmnácti, ale přestože měl nevšední talent, nějakou dobu trvalo, než se plně rozsvítil. Tři sezony (2016–19) se bil ve druhé lize. Patřil k lídrům, kteří odemkli klec a dostali Lvy z Villa Parku do Premier League. Ovšem nechybělo moc a putovali znovu za druholigové mříže. Od sestupu je v minulé sezoně dělil jeden bod.

Nebýt špílmachra s desítkou, záchranná mise by skončila nezdarem. Grealish si připsal 10 gólů a 8 asistencí. Drahocenné body zařídil on, a takřka sám. Z podprůměrného mužstva vyčníval jako kopec z krajiny. Díky němu do Championship klesli Bournemouth a Watford.

„Jack je nebojácný. Chce míč za každé situace a nezáleží na tom, proti komu hraje. V minulosti se mi za to vysmáli, ale teď je to rozšířený názor – takového záložníka neměla Anglie od dob Paula Gascoigna,“ řekl útočník Troy Deeney.

Aston Villa je v této sezoně jiný tým. Přišli energičtí nájezdníci Ollie Watkins a Bertrand Traoré. A hlavně výtečný gólman Emiliano Martínez z Arsenalu a středopolař Ross Barkley z Chelsea.

Velitelem je však Jack. Lepší než kdy dřív. Villans jsou díky němu v první polovině tabulky, daleko od sestupových vod. V říjnu srazili i Liverpool (tehdy ještě neotřesitelný) a Kloppovi sedmkrát zmrzl úsměv na rtech (7:2). Grealish byl jako kosa v obilí (2 góly a 3 asistence). „Soupeři? Zachází s nimi jako s kužely,“ řekl argentinský brankář Martínez. „Je jako Messi, akorát používá pravačku. Ze všeho vymanévruje. Projde kolem dvou nebo tří hráčů. Leo je Leo. Ale kromě nej je Jack nejtalentovanějším hráčem, s jakým jsem hrál.“

Grealish vévodí mnoha statistikám. Například v tvorbě nebezpečných příležitostí a s tím souvisejících prvních i druhých asistencí. Nebo v počtu vybojovaných faulů.

Alan Hudson, bývalý záložník Chelsea, prohlásil: „Kdyby Frank Lampard v létě koupil raději Jacka, byl by stále koučem Chelsea. Blues utratili jmění za Wernera a Havertze, ale rozdíl neudělali. Na rozdíl od Grealishe, to je opravdový game changer (mění vývoj).“

Rio Ferdinand, jeden z nejlegendárnějších stoperů Premier League, chce vidět birminghamské eso na Old Trafford. „Jack je můj muž. Jeho styl je pro obránce děsivý. Sprintuje s míčem u nohy jako Aimar, Ronaldinho či Messi. Vím, že má charakter. Hodně na sobě pracuje.“

Gareth Southgate má dilema. Grealishe na podzim povolal do anglické reprezentace a nestačil se divit. „Předčil moje očekávání. Byl odvážný, vybojoval hodně balonů. Famózně útočil a poctivě bránil. Jeho předností je rovnováha. Má silné nohy.“

Southgate skládá tým pro EURO a ve středu zálohy má přetlak. Jordan Henderson se o místo bát asi nemusí, ale vedle Grealishe tu jsou James Maddison, Mason Mount, Phil Foden, Declan Rice, Jude Bellingham či James Ward-Prowse.

Jackovi narostla křídla a v Anglii vedou debaty, co nebo kdo mu je může přistřihnout. Odpověď? Jack sám. Má pověst rebela a tak trochu pošuka. Fotografové ho přistihli na večírcích při užívání rajského plynu.

Známý je snímek z dovolené v Tenerife – zpitý do němoty leží na silnici a neví o světě. Bolek Polívka by řekl: „Grealish? Ten tu není, tady se válí jenom ožralý spací pytel.“

Kvůli přestupkům za volantem přišel na devět měsíců o řidičský průkaz a zaplatil pokutu 80 tisíc liber (2,3 milionu korun). Po večírku u kamaráda (během první koronavirové vlny) svým Range Roverem naboural dva zaparkované vozy. Dle svědků působil zmateně, na nohou měl bačkory (každou jinou) a táhl z něj alkohol.

„Proto nemá víc zápasů v reprezentaci,“ řekl Darren Bent, bývalý útočník Aston Villy. „Může se někdo Southgateovi divit, že mu stoprocentně nevěří? Podobné záležitosti mohou jeho kariéru ohrozit.“

To je ten problém s nepředvídatelnými osobnostmi. Nikdy nevíte, co je uvnitř. To dobré? To horší? Co zvítězí?