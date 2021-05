Vyhrocený šlágr: Mané odehnal Kloppa, Keane tvrdě kritizuje United

Před Old Trafford se zase protestovalo • Reuters

Liverpool přestřílel United a na Old Trafford vyhrál 4:2 • ČTK / AP / Dave Thompson

Liverpool je čtyři body za postupem do Ligy mistrů • Reuters

Liverpool vyhrál na Old Trafford 4:2 • Reuters

Liverpool vyhrál na Old Trafford 4:2 • Reuters

Premier League vrcholí a za jasnými mistry z Manchesteru City zuří boj o další příčky. Před Old Trafford se zase protestovalo, nicméně tentokrát už se zápas rivalů odehrál a Liverpool se po výhře 4:2 přiblížil pozicím pro ligu mistrů. Ale všichni spokojení nebyli a okázale to dal najevo třeba Sadio Mané. United musí překousnout vedle protestů i dvě prohry v rychlém sledu a klubová legenda Roy Keane nešetřil skoro celý tým včetně Bruna Fernandese.

Před pár dny se bitva odvěkých rivalů mezi Manchesterem United a Liverpoolem neodehrála, když fanoušci rudých ďáblů vtrhli před výkopem na hrací plochu. Ve čtvrtek se protestovalo znovu, policie uklidňovala i zatýkala, ale u Old Trafford stála bariéra, která dovnitř nepustila nikoho nepovolaného.

Pro domácí zápas sice začal skvěle a Bruno Fernandes po deseti minutách vstřelil první gól. „Ale pak půlku večera probrečel na trávníku!“ opřel se do něj v pozápasové analýze Roy Keane. „Hráči United koukali po hostech, ať zakopnou míč do autu, ale to se má dělat jen při zraněních hlavy,“ vysvětloval.

Reds rychlými góly okolo přestávky šlágr otočili a dali legendě Manchesteru ve studiu Sky Sports munici především proti dvojici defenzivních záložníků. „Dokud jsou ve středu Scott McTominay a Fred, United nevyhrají žádné velké trofeje,“ upozornil Keane na chyby. „Jasně, jsou ve finále Evropské ligy, ale tam jsou jen proto, že brzy vypadli z Ligy mistrů. Citizens jsou tak napřed, až je to děsivé!“

Fred je podle sedminásobného anglického mistra líný, Luke Shaw dělá chyby jako školáček a bez viny není ani gólman Dean Henderson, který v posledních týdnech vytlačil z pozice jedničky Davida de Geu. „Přijde mi malý. Má výborné nohy, dobrou povahu, ale viděl jsem ho dostat několik gólů a v bráně zkrátka nevypadal dost velký, to může být do budoucna problém.“

Liverpoolu vítězství v souboji dvou nejslavnějších klubů severu Anglie pomohla přiživit naději na účast v Lize mistrů i v příští sezoně. Kloppův tým neprohrál sedm zápasů v řadě a z pátého místa aktuálně ztrácí na čtvrtou Chelsea čtyři body se zápasem k dobru. Do konce sezony navíc má nalosované jen tři týmy ze spodních pater tabulky – West Brom, Burnley a Crystal Palace.

„Ale West Brom už jasně sestupuje a je úplně bez tlaku, to ho může posílit. Burnley je s fanoušky v zádech hodně nebezpečné,“ varuje Jürgen Klopp. „Musíme všechny tři zápasy vyhrát, remízy jsou pro nás jako porážky, nemáme to ve svých rukou,“ uznal.

Reds totiž mají daleko k mašině, která vloni celou soutěž zválcovala a ani vztahy nemusí být vždy úplně ideální. Když si německý trenér po výhře na Old Trafford radostně plácal se svými hráči, Sadio Mané ho gestem doslova zahnal. Snad i proto, že v základu byl místo něj Diogo Jota.

„Žádný problém není!“ odmítal po zápase Klopp. „Ve středu jsem se po tréninku rozhodl pro Jotu, normálně jsou kluci zvyklí, že jim to vysvětlím, ale tentokrát nebyl čas, to je celé. Všechno je v pořádku,“ dušoval se.

