United řeší přestupy: Ve hře je návrat Ronalda, Haalanda s Kanem nezaplatí

Manchester United čeká vrchol sezony, středeční finále Evropské ligy s Villarrealem. Už se ale dívá i dál, na letní přestupové období. V něm by mohly na Old Trafford dorazit zajímavé tváře, včetně jednoho superhvězdného navrátilce - Cristiana Ronalda! Přivést kanonýry Haalanda s Kanem ale bude složité.

Manchester United se kvalifikuje do Ligy mistrů, může vyhrát Evropskou ligu, ale titul stále uniká. Navíc do rukou rivalů ze City. Velkoklub z Old Trafford tak hodlá v létě posilovat ofenzivu.

COVID-19 ale, jako u všech ostatních klubů, trochu utáhne kasu. Jak píše dobře informovaný server The Athletic, United si nebudou moci dovolit ani z Tottenhamu odchod vyhlížejícího Harryho Kanea, ani Erlinga Haalanda z Dortmundu. Oba vyhlášení ostrostřelci totiž mají cenovku výrazně převyšující 100 milionů liber (přes 3 miliardy korun).

Jeden hráč Borussie na seznamu posil přece jenom je. Už dlouho... Anglické ofenzivní eso Jadon Sancho bylo v čele vytipovaných posil „rudých ďáblů“ už před rokem, přestupová sága ale vyšuměla do ztracena. 21letý křídelník ale má být letos znovu se hře, i díky tomu, že jeho cena by měla být o něco nižší. Ještě loni si o něj BVB mělo říct také více než sto milionů liber, teď by se mohly všechny strany dohodnout někde kolem 80 (2,36 miliardy korun).

Kromě mladého Sancha by mohl útok United vyztužit ještě výrazně zkušenější borec. Ve hře má totiž být návrat Cristiana Ronalda. Jeho Juventus po letech dominance přišel o titul, pokud se situace v tabulce po posledním kole nezmění, nekvalifikuje se ani do Ligy mistrů. Portugalská superhvězda „druhořadou“ Evropskou ligu hrát nechce, pro turínský celek je navíc výraznou platovou zátěží.

Trenér Solskjaer by se prý vůbec nebránil tomu, aby se Ronaldo vrátil na Old Trafford. Pětinásobnému vítězi Zlatého míče je sice už 36 let, ale stále je v TOP fyzické formě, a co víc, pořád mu to střílí. Ve 44 zápasech za Juventus dal 36 branek.

Kromě ofenzivy chtějí „rudí ďáblové“ posílit i další řady. Na pozici defenzivního záložníka je jedničkou na seznamu parťák Vladimíra Coufala a Tomáše Součka, lídr West Hamu Declan Rice. Hledá se i nový stoper, který by měl dorazit ze Španělska, United mají vytipovanou trojičku Raphael Varane (Real Madrid), Jules Koundé (Sevilla), Pau Torres (Villarreal).