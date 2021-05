Souček překonal Baroše s Bergerem. West Ham nasměroval vstříc Evropě

Byli blízko účasti v Lize mistrů, ale nezdary v posledních pěti kolech, v nichž vybojovali jedinou výhru a k tomu jednu remízu, tento sen rozprášily. Na záda West Hamu navíc začaly šlapat Tottenham, Everton a Arsenal a parta trenéra Davida Moyese se musela strachovat, zda se vůbec probojuje do pohárové Evropy. Té je nyní opravdu blízko a připraví ji o ni už jen zkrat.

Velký podíl na tom má i český reprezentant Tomáš Souček, který byl ústřední postavou středečního souboje na hřišti West Bromwiche. „Kladiváři“ dostali hned v úvodu šanci na to jít do vedení, ale Declan Rice ve 3. minutě poslal pokutový kop jen do tyče. A smůla se na londýnský celek lepila dál. Ve 27. minutě Matheus Pereira nasměroval rohový kop tak šikovně, že míč, který lehce přizvedl Souček, skončil v síti. Rodákovi z Havlíčkova Brodu ale vlastní branka připsána nebyla, jako autor byl označen Brazilec.

Tento moment jako by ale bývalého slávistu motivoval. V 39. minutě se po rychlém protiútoku ještě zastřeloval a pálil nad branku. V nastavení první půle si ale seběhl na zadní tyč, kam na něj nasměroval přesný pas Said Benrahma. Souček už neměl problém poslat míč do odkryté branky – 1:1.

Právě touto trefou se Souček znovu zapsal do historie českého fotbalu. Stal se totiž prvním tuzemským hráčem, kterému se podařil nastřílet v jedné sezoně Premier League minimálně deset branek. Dosud se o prvenství dělil s Milanem Barošem (2002/2003 a 2004/2005) a Patrikem Bergerem (1999/2000), jejichž maximum bylo devět tref za jeden ročník.

Zajímavostí je i to, že se Souček stal teprve třetím středním záložníkem, který vstřelil v týmu vedeném Davidem Moyesem 10 a více gólů. Před ním se to podařilo Timu Cahillovi (2004/2005) a Marouane Fellainimu (2012/2013).

A nemuselo zůstat jen u jedné trefy. V 63. minutě se dostal po rohu Souček k hlavičce, která jen těsně minula branku. Po míči se marně natahoval také Michail Antonio.

West Ham se ale nakonec kýženého obratu přeci jen dočkal, když v 82. minutě skóroval po rohovém kopu hlavou Angelo Ogbonna. Navíc v 88. minutě přidal pojistku Antonio.

„Ukázali jsme charakter West Hamu. Byl to fantastický zápas. Věděli jsme, že tento duel pro nás může být nebezpečný, ale zůstali jsme koncentrovaní a vyhráli. Výsledek Tottenhamu jsem neřešil, klíčový byl náš zápas,“ uvedl autor vítězné branky Ogbonna.

Výhrou 3:1 se „kladiváři“ přiblížili účasti v Evropské lize, což se projevilo po závěrečném hvizdu na jejich velké radost. Byť úplnou jistotu West Ham stále nemá.

„V posledních zápasech jsme hráli dobře, ale nevyhrávali jsme. Tentokrát jsme tak dobře nehráli, ale vstřelili jsme góly, které jsme potřebovali,“ uvedl po utkání trenér West Hamu Moyes. I on cítí, že je se svými svěřenci účasti v Evropské lize opravdu blízko. Konkrétně jeden bod. „Zní to skvěle. Jsem ale docela klidný, protože vím, že ho stále musíme získat. Za celou sezonu bychom si to zasloužili. Ještě kousek nám k tomu chybí, ale doufejme, že se přes onu hranici dostaneme,“ přeje si kouč.

West Ham si Evropskou ligu zajistí ziskem alespoň jednoho bodu v posledním kole, kdy doma hostí Southampton. Pomoct může i případné zaváhání Tottenhamu, na který má nyní náskok třech bodů. Při bodové rovnosti na konci soutěže, do níž se k „Hammers“ a Spurs může připojit ještě Everton, rozhoduje skóre. West Ham ho má aktuálně +12, Tottenham +21 a „karamelky“ +4.

Góly Tomáše Součka v Premier League 2020/2021 8. kolo West Ham – Fulham 1:0

11. kolo West Ham – Manchester United 1:3 (na 1:0)

12. kolo Leeds – West Ham 1:2 (na 1:1)

15. kolo West Ham – Brighton 2:2 (na 2:2)

17. kolo Everton – West Ham 0:1

20. kolo Crystal Palace – West Ham 2:3 (na 1:1 a 1:2).

22. kolo Aston Villa – West Ham 1:3 (na 0:1)

29. kolo West Ham – Arsenal 3:3 (na 3:0)

37. kolo West Brom – West Ham 1:1 (na 1:1)