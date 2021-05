Se Součkem do finále EURO, vtipkoval Coufal. České kladiváře vypíchla ikona

Kdo si počká, ten se dočká. V případě Vladimíra Coufala to rozhodně platí. Na svůj první zápas před větším množstvím fanoušků West Hamu si musel kvůli covidové situaci počkat pořádně dlouho – do posledního utkání sezony, během níž do Londýna v říjnu přestoupil ze Slavie. Stálo to ale za to. „Hammers“, v jejichž sestavě nechyběl ani Tomáš Souček, porazili v neděli Southampton 3:0 a zajistili si tím účast v Evropské lize. Krásná tečka za povedenou sezonou. A Coufal? Byl unešený z atmosféry a po zápase s dobrou náladou mluvil i o EURO.

Od přesunu ze Slavie do West Hamu si v domácím prostředí na Olympic Stadium zahrál Vladimír Coufal před fanoušky jen jednou. Prosincový souboj s Manchesterem United (1:3) mohly sledovat přímo na místě ale pouze 2 tisíce diváků. Pořádnou atmosféru ochozů Premier League tak dosud nezažil. Částečně se mu to poštěstilo až v nedělním utkání posledního kola sezony proti Southamptonu. Díky rozvolnění opatření panujících kvůli pandemii mohlo tentokrát být na tribunách již 10 tisíc příznivců. „Nikdy jsem před tolika fanoušky West Hamu nehrál a opravdu mě to moc bavilo. Naše hymna na začátku, to bylo něco neuvěřitelného. Už se těším, až zažiju úplně plný stadion,“ uvedl Coufal v rozhovoru pro klubový web.

„Hammers“ uzavřeli úspěšnou sezonu výhrou nad „Saints“ 3:0, čímž pečetili svou účast v základní skupině Evropské ligy. „Uvědomuji si, čeho jsme dosáhli. Byl to můj cíl. Chtěl jsem, abychom překonali klubový rekord, 62 bodů, povedlo se, skončili jsme na 65 bodech. Jsem opravdu pyšný. Nyní jsme nejlepším týmem v historii West Hamu, na to jsem opravdu hrdý,“ radoval se český reprezentant.

Během sezony o tom hovořil i trenér David Moyes, že Coufal se Součkem svou pracovitostí, skromností a přívětivostí mají obrovský vliv na celý tým. Český obránce však dává zásluhy kompletnímu širokému kádru. „Neřekl bych, že já jsem velkým důvodem této povedené sezony. Jsem jen jednou částí našeho týmu, za který jsem moc rád, že se probojoval do Evropské ligy,“ řekl Coufal a doplnil, že není hrdý jen na hráče, ale na všechny kolem mužstva, včetně lékařů, PR týmu a tak dále.

Po výhře nad Southamptonem promluvil Coufal i o účasti české reprezentace na EURO, v jejímž výběru, pokud nenastane nějaká neočekávaná událost, nebudou se Součkem chybět. Na turnaji se národní tým utká s Anglií, v jejímž kádru by neměl scházet westhamský Declan Rice, Chorvatskem a Skotskem, rodnou krajinou kouče Moyese.

„Máme v týmu Tomáše, takže je jasné, že se dostaneme do finále!“ smál se Coufal. „Dělám si srandu. Mluvili jsme o tom ale se Stuartem Pearcem (bývalý anglický reprezentant, jeden z koučů West Hamu) a trenérem Moyesem, a řekl nám, že se Skoty nemůžeme prohrát. Doufám, že měl pravdu, bude se nám dařit a na EURO uspějeme. Nikdy nevíte, co se může stát,“ konstatoval.

West Ham zakončil Premier League na šestém místě a zahraje si v příští sezoně základní skupinu Evropské ligy. Získat o tři body více, byl by dokonce v Lize mistrů. „Nejtěžší sezona v mé kariéře, ale také jedna z nejlepších. Děkuji všem, kteří pomohli a byli mou součástí. Jsem opravdu pyšný, že mohu být součástí takového týmu, jako je West Ham a party, kterou jsme vytvořili v šatně,“ napsal na svůj Twitter Souček.

Lví podíl na úspěšné sezoně „kladivářů“ měli i oba Češi. Kromě pracovitých, poctivých a hlavně stabilních výkonů i číselně. Souček naskočil do všech 38 duelů anglické ligy, vstřelil 10 gólů (nový český rekord v jedné sezoně PL) a přidal jednu asistenci. Coufal zvládl po říjnovém příchodu v lize 34 duelů, v nichž zaznamenal 7 asistencí. Z obránců jich měl více pouze jeho spoluhráč Aaron Cresswell (8).

I to zřejmě vedlo bývalého anglického reprezentanta Petera Crouche k tomu, že v odpovědi na dotaz čtenáře Daily Mailu Jadea Craddocka, zda vidí nějakého nováčka, který bude skvělou hvězdou Premier League, vybral oba české pracanty. „Vaše dotazy mě vždy donutí k zamyšlení. Nechci dát zjevnou odpověď, a tak vyberu tři hráče a vysvětlím, čím na mě udělali dojem. První dva jsou z West Hamu: Vladimír Coufal a Tomáš Souček. Byly to přestupy jako ze staré školy. Přicházeli sem jako relativně neznámí hráči za ne moc peněz. Pod odborným dohledem Davida Moyese se vyvíjeli a stali se klíčovými pro jejich tažení do Evropy,“ řekl Crouch s tím, že třetím je Eberechi Eze z Crystal Palace.