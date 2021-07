City a boj o kanonýry: Kanea Spurs nepustí, zájem o Lewandowského

Zprávy z konce jara hovořily jasně. Harry Kane toho má po další sezoně bez jediné trofeje tak akorát dost a přemýšlí, že opustí Tottenham a vyztuží útok silnějšího celku. O slovo se už tehdy hlásil Manchester City, kterému po odchodu Sergia Agüera do Barcelony bude chybět hrotový útočník. Podle zpráv z Anglie bohatý celek nabídl 100 milionů liber (3 miliardy eur) už na začátku EURO, na kterém Albion i díky Kaneovým čtyřem gólům došel do finále.

Jenže teď to vypadá, že ani taková částka s klubovým předsedou Danielem Levym nehne, a Kane tak novou sezonu začne v kádru Spurs. Po odchodu Josého Mourinha ho bude cepovat jiný Portugalec, Nuno Espírito Santo, který vytáhl z druhé ligy do evropských pohárů Wolverhampton. Jak informuje Daily Mail, plán Tottenhamu zní, že pokud Kane odejde, tak až za rok.

Citizens tak hledají dál. Volba číslo dvě má zvučné jméno Robert Lewandowski. 32letý polský kanonýr, který v uplynulé sezoně bundesligy nastřílel rekordních 41 branek. Pod Pepem Guardiolou už hrál, když katalánský expert mezi lety 2014 a 2016 vedl Bayern Mnichov. A co víc, navzdory čím dál lepší formě nemá v Allianz Areně nálepku "nepostradatelný."

Zaprvé, za dva roky mu končí smlouva a šéfové Bayernu očekávají, že letos je poslední příležitost ho prodat výhodně. Příští léto by šel za výrazně menší částku, to další by se stal volným hráčem. Německá média navíc spekulují, že nový trenér Julian Nagelsmann zavede herní systém bez tradičního hrotového útočníka, do kterého se Lewandowski nehodí.

Cena polského snajpra by se měla pohybovat kolem 60 milionů eur (1,54 miliardy korun), jak odhaduje specializovaný server Transfermarkt. To by byla pro City finančně schůdnější varianta než Kane. Angličtí šampioni ale nejsou jedinými zájemci o Polákovy služby.

V pomyslné frontě má stát i Real Madrid. Lewandowského případnou cestu do španělské metropole může umést jeho agent Pini Zahavi. Izraelský manažer už letos vyjednal pro královský klub příchod jiného bývalého hráče Bayernu, defenzivního univerzála Davida Alaby. Jestli chce Guardiola a spol. vyhrát boj o vysněného kanonýra, musí jednat rychle.