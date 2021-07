Sterling: ze stínu na výsluní. Formuje ho ztráta otce. QPR? Nej rozhodnutí

Když ho před lety média a fanoušci kritizovali, nepoložilo ho to. Naopak. Raheem Sterling začal boj za spravedlivé hodnocení černých hráčů, ke kterým byli novináři ve Spojeném království objektivně přísnější. Bojovat, to je mu přirozené odmalička.

Šikovný křídelník se narodil v Kingstonu na Jamajce. Šťastné dětství zde ale neprožil. „Když mi byly dva roky, zavraždili mi tátu. To mě formuje celý život,“ rozepsal se pro The Players' Tribune. „Máma se proto rozhodla vrátit do Anglie a dodělat zde školu. My jsme za ní přijeli se sestrou až o tři roky později. Babička byla skvělá, ale máma mi tehdy strašně chyběla. Naštěstí jsem měl fotbal,“ vzpomíná Sterling na karibský ostrov.

Ani v Anglii neprožíval lehké dospívání. Jeho matka Nadine si v Londýně přivydělávala jako uklízečka v hotelu, aby měla na školné a její děti jí v práci pomáhaly. „Vstávali jsme v pět ráno, abychom mámě pomohli. Hádali jsme se vždycky se sestrou o to, kdo bude převlékat postele a kdo mýt záchod. Stáli jsme jako rodina při sobě. Museli jsme.“

Sterlingův život se změnil, když potkal Clivea Ellingtona. „Dělal mentora dětem v sousedství, které neměly tátu. Jednou se mě zeptal, jestli si nechci jít o víkendu zahrát fotbal s jeho týmem. To byl pro mě životní zlom. Stal jsem se fotbalem posedlý. Na nic jiného jsem nemyslel.“

O dva roky později byl o Sterlinga ohromný zájem. Jeho kariéru tehdy zásadně ovlivnila jeho matka. „Chtěl mě i Arsenal. To byl pro mě největší klub v Londýně, ale moje máma má fištróna. Řekla mi, že v Arsenalu bude 50 takových, jako jsem já, a přemluvila mě, ať jdu do Queens Park Rangers. Bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělal.“

Pro Sterlingův sen se musela obětovat i jeho sestra. Matka Nadine si totiž nepřála, aby její malý syn jezdil přes celé město sám. „Ve tři jsme sedli na autobus a v jedenáct večer byli doma. Každý den. Jí tehdy bylo 17, ale nikdy si nestěžovala, že se mnou musí jet. Bláznivé je, že jsem vyrůstal přímo ve stínu mého snu,“ připomněl Sterling své dětství v blízkosti Wembley. „Věřil jsem, že to dokážu, že tam budu hrát.“

V patnácti přestoupil Sterling do Liverpoolu a bylo to opět terno. „V Liverpoolu jsem se koncentroval pouze na fotbal. Měl jsem za cíl dostat dobrou smlouvu, aby se moje máma a sestra měly dobře.“ Debut za áčko Liverpoolu si přispal březnu roku 2012. V sedmnácti letech. A v listopadu už byl i v seniorské reprezentaci.

„Najednou jsme jeli v autobuse do Wembley a bylo to přímo surrealistické. Projížděl jsem ulicemi, kde jsem si hrál s kamarády, poprvé flirtoval s holkama a celou dobu snil o tom, že se tohle stane.“

Na tomto turnaji nastřílel tři góly – všechny vítězné a všechny ve Wembley. Zkrátka žije svůj sen a v neděli může být ještě o mnoho sladší.

Tři momenty Raheema Sterlinga na EURO (Skoro) pořád doma: Česko–Anglie 0:1

Díky vítězství ve skupině se Anglie dostala do snazší části pavouka, ale především odehrála všechna utkání, vyjma čtvrtfinále s Ukrajinou, doma ve Wembley. Sterling zařídil hubené vítězství hlavičkou po vynikající akci Jacka Grealishe. „Auf wiedersehen!“: Anglie–Německo 2:0

Z Německa mají Angličané skoro až komplex. Celá země věděla, že právě Němci budou nejtěžším soupeřem na cestě do finále. Sterling nejprve poslal čtvrthodiny před koncem Albion do vedení, ale o pár minut později nahrál Thomasi Müllerovi do velké šance. Jenže německý útočník selhal a Anglie už nezaváhala. Divná penalta: Anglie–Dánsko 2:1 po prodloužení

Nejprve donutil Simona Kjaera k vlastnímu gólu na 1:1, a pak se v prodloužení pustil ve vápně mezi bránící Dány, kteří se jej lehce dotkli, načež ochotně padnul k zemi. Penaltu, jež vyvolala velké vášně, proměnil z dorážky Harry Kane a poslal Albion do finále.