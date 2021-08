Kane dál doufá v City. Šéf klubu porušil slib, jde o rekordní částku

Kapitán Anglie Harry Kane gólem rozhodl o postupu do finále mistrovství Evropy přes Dánsko • Reuters

Manchester City už jednu hvězdu za sto milionů liber má. Záložníka Jacka Grealishe by ale rád doplnil o ještě slavnějšího a dražšího krajana. Kanonýr Harry Kane je v hledáčku anglického mistra dlouho, vyjednávání s Tottenhamem ale nejsou z nejsnadnějších. Kapitán Albionu je ochotný dál odevzdat vše v dresu londýnského klubu, necítí se ale tak dobře jako předtím. Předseda Daniel Levy totiž nesplnil jeden zásadní slib.

O co jde? Kane měl v minulé sezoně, v době, kdy Spurs ještě vedl José Mourinho, sezení s klubovým předsedou Danielem Levym. Ten mu podle zdrojů Daily Mailu měl slíbit, že jej nechá odejít v případě, že londýnský celek nevyhraje žádnou trofej a nekvalifikuje se do Ligy mistrů.

Tottenham zakončil sezonu sedmý, trofeji byl blízko jen v Ligovém poháru, ve kterém prohrál finále 0:1 s Manchesterem City. Kane se i v rozhovorech před EURO vyjadřoval v tom smyslu, že by se rád posunul někam, kde zabojuje o úspěchy. Nemůže čekat věčně, je mu osmadvacet let, bůh ví, jak dlouho ještě udrží takovou formu...

Jenže Spurs najednou šlápli na brzdu a nemají velký zájem svou hvězdu prodávat.

V Kaneovi se podle anglických médií střetávají dva víceméně protichůdné názory. Zaprvé - pokud k přesunu nedojde, je prý nadále odhodlaný dát sto procent Tottenhamu. Ten jej navzdory spekulacím zapsal na soupisku pro kvalifikační dvojzápas Konferenční ligy proti portugalskému týmu Pacos da Ferreira, ačkoli Kane na první utkání kvůli nedostatečné kondici neodcestoval.

Fanoušci Spurs mu koneckonců dali vědět, kde je jeho místo. Když londýnský celek v prvním kole nové sezony Premier League porazil právě úřadující šampiony z Manchesteru City 1:0 gólem Heung-min Sona, skandovali „Harry, díváš se?“ Někteří příznivci mu navíc nechtějí odpustit, že se na začátku srpna nehlásil v přípravě. Podle zpráv z jeho okolí šlo ale o nedorozumění - nikdo z klubu Kaneovi nedal vědět, že mu nakonec nepovolí delší dovolenou na Bahamách, kterou měl v plánu po náročném evropském šampionátu.

Druhý názor? Kane navzdory dosavadní věrnosti k Tottenhamu cítí, že Levy porušil slib z minulé sezony. Stále doufá, že do uzávěrky přestupů (31. srpna) bude moct přes hlavu přetáhnout nebesky modrý dres City.

Problém je zatím v jednání mezi kluby. Podle Daily Mailu má nekompromisní vyjednavač Levy na stole nabídku 125 milionů liber (3,7 miliardy korun). Už ta by z Kanea udělala nejdražšího anglického hráče všech dob, překonal by stomilionového Jacka Grealishe, který se na Etihad Stadium přesunul 5. srpna. Pro bosse Spurs je to ale pořád málo a za svou hlavní hvězdu požaduje 150 milionů liber (4,47 miliardy korun).

Samotnému Kaneovi prý vůbec o peníze nejde - koneckonců už teď je s 200 tisíci librami (5,9 miliony korun) za týden nejlépe placeným hráčem Tottenhamu. Radši by ale mzdu pobíral v klubu, který vyhrává trofeje, než v celku, kterému navzdory vysokým ambicím dojde dech pod vrcholem.

Do uzávěrky přestupového období zbývají necelé dva týdny. Během nich bude kapitán anglické reprezentace doufat, aby kluby nejdražší anglický transfer odsouhlasily. A když to nevyjde? Na Tottenham Stadium vedle Sona, Lucase a Alliho si dá ještě jednu sezonu a zkusí zabojovat aspoň o premiérové vítězství v Konferenční lize.