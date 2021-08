Chelsea porazila Arsenal, trefil se i Lukaku. United vyrovnali rekord

Za Chelsea se jako první prosadil v 15. minutě po Jamesově přihrávce Lukaku. Historicky nejlepší střelec belgické reprezentace si připsal obnovený debut v dresu „Blues“, kteří za něj Interu Milán zaplatili 97,5 milionu liber (2,9 miliardy korun), čímž z něj udělali nejdražšího hráče Chelsea. O 20 minut později zvýšil James. Úřadující vítěz Ligy mistrů je v nové sezoně Premier League stoprocentní, v 1. kole zdolal jiný londýnský celek Crystal Palace 3:0. Naopak Arsenal nenapravil úvodní porážku 0:2 na hřišti nováčka z Brentfordu.

Southampton se ujal vedení po půlhodině hry, kdy Adams střelou z hranice vápna pomocí teče od hostujícího záložníka Freda překonal De Geu. Gól byl nakonec připsán Fredovi jako vlastní. United odpověděli 10 minut po přestávce zásluhou Greenwooda. Manchester neprohrál na hřišti „Svatých“ od srpna 2003 v 11. ligovém duelu po sobě.

Trenér United Ole Gunnar Solskjaer nebyl po utkání spokojený s verdiktem rozhodčího, který podle něj před gólem Southamptonu neodpískal faul na Fernandese. „Vypadá to, že se fotbal posunul od jednoho extrému ke druhému. Byl to jasný faul. Ne každé rozhodnutí vyjde ve váš prospěch. Měli jsme a musíme na to reagovat lépe,“ řekl osmačtyřicetiletý Nor v rozhovoru pro Sky Sports.

O vítězství Tottenhamu rozhodl v deváté minutě z penalty Alli. „Kohouti“ si spravili náladu po čtvrteční prohře 0:1 v úvodním duelu 4. předkola Evropské konferenční ligy na stadionu portugalské Ferreiry. Od 72. minuty nastoupil poprvé v sezoně za hosty i útočník Harry Kane. Duel byl pikantní pro trenéra londýnského celku Nuna Espírita Santa, který vedl „Vlky“ od roku 2017 až do konce minulé sezony.

„Při včerejším příjezdu a na začátku dnešního zápasu jsem měl zvláštní pocit. Zažil jsem tu čtyři roky a mám spoustu vzpomínek, na které nikdy nezapomenu. Jakmile se ale začne hrát, všechno jde stranou,“ uvedl na on-line tiskové konferenci Espírito Santo.

Pochválil Kanea. „Vedl si dobře, pomohl týmu. Měl slibnou šanci. Harry pořád pracuje na zlepšování fyzičky. Je jedním z nejlepších útočníků na světě,“ prohlásil sedmačtyřicetiletý Portugalec.

Anglická fotbalová liga - 2. kolo:

Southampton - Manchester United 1:1

Branky: 30. vlastní Fred - 55. Greenwood

Wolverhampton - Tottenham 0:1

Branka: 9. Alli z pen.

Arsenal - Chelsea 0:2

Branky: 15. Lukaku, 35. James