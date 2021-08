Král je ve West Hamu! Jak došlo k přestupu? Vítali ho Souček a Coufal

Londýnský projekt made in Czech Republic pokračuje. Česká kolonie ve West Hamu se rozrostla o dalšího člena. Na závěr transferového okna se ve společnosti Tomáše Součka a Vladimíra Coufala ocitl Alex Král. Celkem již desátý Čech, který oblékne vínový dres s kladivem na prsou. „Vždycky jsem si přál přestoupit do Premier League. West Ham je momentálně jeden z top klubů anglické ligy. Jsem moc rád, že se to povedlo a vyšlo to,“ vzkázal z reprezentačního srazu Král. Už v létě by se navíc mohl stát pevnou součástí klubu a celkový transfer by měl vyjít skoro na půl miliardy.

Tři dny ke svobodě? Kdepak. V uplynulých 72 hodinách se West Ham vydal na lov hlav. Na jeho konci měl mít trenér David Moyes v kádru o tři nové posily na bitvy v Evropské lize více. Povedlo se.

Jako první se fanouškům s dresem předváděl stoper Kurt Zouma z Chelsea. Krátce po něm si „hammers“ vybrali chorvatského špílmachra Nikolu Vlašiče z CSKA Moskva. Východní Londýn se obalil do závanu nadšení.

Jenže tím však nákupy v moskevské metropoli pro Davida Moyese a spol. neskončily. West Hamu se zachtělo přeci jen na poslední chvíli zlanařit ještě jedno jméno. Hráče, který ve spojení s „kladiváři“ nějaký ten pátek rezonoval. Alexe Krále. Poklad tamního Spartaku, který ještě na jaře nechtěl o uvolnění jedné z týmových opor do Premier League ani slyšet. Leda že by zájemce vysolil na stůl pořádný balík.

Sám Král před EURO případný letní odchod spíš zahrával do autu. „Lidi se teď trošku zbláznili. Je potřeba si uvědomovat fakta. Faktem je to, že ve Spartaku mám ještě tři roky smlouvu, to je to, co platí. Ambice posunout se určitě je, na druhou stranu musí jít o rozumný a dobře zvážený krok,“ vykládal.

První velký reprezentační turnaj se mu navíc nevyvedl dle představ. Po úvodním utkání se Skotskem dokonce přišel o místo v základní sestavě a stal se z něho střídající hráč. Na fotbal v Anglii v tu ránu nikdo nemyslel.

Přesto na něho West Ham nezapomněl. V posledních třech dnech ostrovního přestupového okna se rozhodl Krále přivést do Londýna. Stůj co stůj! Proti byl ale čas. Manévrovací prostor se postupně zmenšoval. Ovšem jakmile se Angličané dohodli s ruskou stranou, už to šlo jako po másle. Českého univerzála čekal podobný scénář jako Radoslava Kováče v zimě 2009, který na slavném Upton Parku, původním stadionu West Hamu, vydržel dva a půl roku.

Výsledkem licitování je podle zpráv z Ostrovů: roční hostování za 3,5 milionu liber (cca 100 milionů korun) a po odehrání určitém počtu zápasů by se měla aktivovat opce k odkupu, která činí zhruba dalších 13 milionů liber (386 milionů korun).

Generální manažer Spartaku Jevgenij Meležikov Králův odchod veřejně potvrdil ještě před oficiálním zveřejněním ruským médiím. „Alex skutečně odchází. West Ham nebyla jediná varianta, ale jsme s ním dohodnuti už od pondělního večera,“ sdělil ruským médiím.

Tou dobou už měl Král za sebou lékařskou prohlídku. Zvládl ji na dálku z Prahy. Výraznou úlohu sehrál zdravotnický tým Slavie a české reprezentace, který se souhlasem obou klubů záložníka proklepl a poskytl West Hamu zdravotnickou dokumentaci. Po obědě bylo hotovo. Třiadvacetiletý fotbalista se vydal po boku budoucích parťáků Coufala a Součka na cestu vlakem do Ostravy, kde Češi zítra vyzvou Bělorusko v kvalifikaci na mistrovství světa.

Právě česká dvojice pak oficiálně uvedla Krále jako nového hráče West Hamu. „Ahoj, rádi bychom vám někoho představili,“ pozdravil fanoušky Tomáše Souček. „Vítej ve West Hamu, Alexi,“ doplnil jej Vladimír Coufal.

„Získali jsme dalšího mladého a velmi šikovného hráče, ve kterém vidíme velký potenciál a schopnost adaptovat se v Premier League. Alex je český reprezentant a věříme, že v sobě má podobné rysy a hlad po úspěchu jako Tomáš s Vladimírem,“ dodal pak trenér David Moyes.