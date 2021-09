Trenér Táborska o Simovi: Věřím, že se v Anglii prosadí. Ať zůstane svůj!

Co říkáte přestupu Abdallaha Simy?

„Jsem nadšený. A myslím, že nejen já. Je to pokračování zázraku, když si hráč, který prošel Táborskem, bude moct zahrát v Anglii. Strašně mu to přeju.“



Jak mu tamní prostředí sedne?

„To uvidíme. Ale on se vždycky popasoval s vyšší kvalitou velmi dobře. Věřím, že fyzicky všechno zvládat bude. Možná chvíli na adaptaci bude potřebovat, ale věřím, že se prosadí. Doufám, že Brighton ví, koho kupuje, a že po hostování ve Stoke dostane Sima šanci a bude úspěšný. Všichni chceme jeho úspěch, protože ten by znamenal, že přišel dobrý hráč ze Slavie do Anglie.“



Co jste říkal Simově vývoji po prvním boomu? V průběhu jara se někdy zdálo, že je toho na něj až moc.

„Jeho příběh je potřeba vidět ze všech úhlů. Na Abdallaha byl obrovský tlak, soucítil jsem s ním. Dostal se až do reprezentace své země. Byl na něj tlak z africké strany, ve francouzských médiích, čemuž on perfektně rozumí, na Slavii. Bylo to úplně něco jiného, než doposud zažil. Sám jsem s ním o tom mluvil, snažil se být silný. Obdivuju, jak se s tím vypořádával. Samozřejmě každý mladý hráč má problém udržet výkonnost, jsou tam výkyvy, na druhu stranu on svůj potenciál prokazoval vždycky. Přeju mu, aby zůstal svůj.“



Cítil jste na něm, že ho spekulace o přestupu ovlivňují?

„Přirovnal bych to k tomu, když se přestupuje v NHL. Tam jsou všichni pořád sbalení a připravení na trejd. O Simově možném přestupu se mluví asi tři čtvrtě roku. Myslím, že pro něj to nebylo vůbec jednoduché období. Podle mě je správné, že se to zakončilo tímhle přestupem. Řekl bych, že Slavia aktuálně celou situaci dobře vyhodnotila. Byl nejvyšší čas.“



Myslíte, že teď z něj napětí spadne a naopak ho požene nová motivace?

„Jednoznačně. Nechci říct, že by ve Slavii už neměl motivaci. Myslím, že by to bylo naopak, měl by ji obrovskou. Má v sobě velkou míru pokory. Ale po dlouhých každodenních spekulacích, kam odejde, by u každého očekávání podvědomě rostlo. Nepochybuju, že udělá vše pro to, aby se prosadil.“