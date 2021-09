Sima ve druhé lize. Fanoušci Stoke v úžasu: Jak jsme toho dosáhli?

Ještě na začátku prosince byl jeden den nejvyhledávanějším fotbalistou na sledovaném webu Transfermarkt a předčil Ronalda a Messiho, mluvilo se o zájmu Arsenalu. Na začátku další sezony Abdallah Sima zamířil opravdu do Anglie, ovšem je posilou druholigového Stoke City, kam ho na hostování uvolnil Brighton. V týmu, který pokukuje po návratu do Premier League, vyvolal příchod dvacetiletého Senegalce ze Slavie nadšení.

„Jak jsme toho dosáhli? Fanoušci Stoke jsou vzrušení z útočné posily na konci uzávěrky “ zní titulek článku místního deníku Stoke Sentinel, který shrnuje reakce na sociálních sítích. Sima se stal osmou letní posilou Stoke, pro řadu příznivců nakonec vůbec nejzvučnější. Stoke Sentinel označuje právě skončené přestupové období za nejvydařenější v moderní historii Hrnčířů, jak se Stoke přezdívá.

Klub, který před sestupem v roce 2018 působil deset let v Premier League, se po nevýrazných časech drápe zase nahoru. Nový ročník rozjel slibně, z pěti kol urval 10 bodů a nachází se na pátém místě Championship. Už dříve se hovořilo, že by do něj měl přestoupit Jan Kuchta. Nakonec soupisku týmu s třicetitisícovým stadionem vydatně podporovaný nejúspěšnější místní firmou, kterou je sázková kancelář bet365, rozšíří jiné jméno ze Slavie.

Největší místní noviny popisují Simu jako útočníka ve stylu Thierryho Henryho, připomínají jeho gól proti Leicesteru z osmifinále Evropské ligy. Ale nikdo už nečeká, že by jeho další vzestup měl mít tak raketové tempo jako loni na podzim v dresu českého mistra.

„Je klíčové, abychom jeho rozvoj řídili správně. Nyní má šanci se aklimatizovat v anglickém prostředí,“ uvedl technický ředitel Brightonu Dan Ashworth k nové akvizici, kterou měl tým z pobřežního města v jižní Anglii získat za 200 milionů korun.

Do péče ho dostane na hostování ve Stoke trenér Michael O´Neill, který dovedl reprezentaci Severního Irska na první mistrovství Evropy v roce 2016. „Abdahllah je hráč s velkým potenciálem, proto ho Brighton do Anglie přivedl. Těšíme, jak se u nás bude po zbytek sezony dál rozvíjet.“

Simu vnímá místní list jako kandidáta na místo v sestavě, na hrotu mu bude největší konkurencí Sam Surridge, ten má za sebou působení na hostování v řadě klubů z nižších anglických soutěží i tři starty za anglickou jednadvacítku.

Kromě Simy, který nastřádal 24 startů ve FORTUNA:LIZE, drží ve Stoke českou stopu také brankář Josef Bursik, pravnuk válečného hrdiny, generála Josefa Buršíka.