Z české ligy do Premier League: Sima, čeští kladiváři i slovenské duo

Abdallah Sima je zatím poslední, kdo zamířil z české ligy rovnou do Premier League • FOTO: koláž iSport.cz Premier League je mnohými považována za nejlepší ligu na světě. Tamní kluby již několikrát zaměřily svůj zrak do české soutěže, aby přímo v ní ulovily posily do svých řad. Naposledy se tak stalo v případě Abdallaha Simy, který ze Slavie zamířil do Brightonu. Kdo stejně jako mladý Senegalec putoval rovnou z české ligy přímo do Premier League? Seznam zahrnuje pouze hráče, kteří vyběhli alespoň do jednoho zápasu nejvyšší anglické soutěže.

Abdallah Sima Slavia > Brighton Nejčerstvější přesun na trase česká liga – Ostrovy. Ofenzivní fotbalista ze Senegalu prožívá pohádku, která odstartovala ve Francii a přes Táborsko a Slavii bude pokračovat v Brightonu, ve slavné Premier League. Abdallah Sima za „sešívané“ odehrál 39 utkání, v nichž vstřelil 16 branek a přidal i 7 asistencí. K tomu se v úvodu angažmá zaskvěl i za rezervu (6 zápasů, 4 góly, 2 asistence). „Racci“ ho zatím posílají na hostování do Stoke. Abdallah Sima v dresu Slavie • Foto Michal Beránek (Sport)

Vladimír Coufal Slavia > West Ham Bilance v PL

zápasy: 37

minuty: 3 325

góly: 0 Zkraje října 2020 zamířil ze Slavie do West Hamu Vladimír Coufal. „Jsem moc šťastný. Udělám všechno pro to, abychom byli úspěšní. Vím, že se o mě klub zajímal dlouho, ale konečně jsem tady a mám velkou radost,“ prohlásil po podpisu tříleté smlouvy Coufal. Český krajní bek se okamžitě dostal do základní sestavy a stal se jedním z pilířů mužstva. Na první trefu v Premier League zatím čeká, připravil v ní už ale svými pasy v 37 duelech 8 gólů. Ten poslední v druhém kole této sezony proti Leicesteru (4:1) pro Michaila Antonia. Vladimír Coufal v zápase s Crystal Palace • Foto Reuters

Tomáš Souček Slavia > West Ham Bilance v PL

zápasy: 54

minuty: 4 731

góly: 14 V lednu 2020 šlo původně o hostování, které se o půl roku později, poté, co se West Ham udržel v Premier League, proměnilo v trvalý přestup. „Jsem nadšený, že Tomáš podepsal trvalou smlouvu. Myslím, že k nám výborně zapadl,“ liboval si trenér David Moyes. Souček mu navíc dělá radost dál, vyrostl v jednu z ústředních postav nejen „Hammers“, ale celé soutěže. Hned v první kompletní sezoně překonal rekord v počtu branek, které vstřelil český hráč. Skóroval desetkrát. Za své výkony byl zvolen „kladivářem“ sezony. Tomáš Souček s cenou pro nejlepšího „kladiváře" v sezoně 2020/21 • Foto Profimedia.cz

Martin Dúbravka Sparta > Newcastle Bilance v PL

zápasy: 101

minuty: 9 090

čistá konta: 29 Sedm měsíců ve Spartě, 15 zápasů, 7 čistých kont. K tomu kvalitní výkony za národní tým. I na základě toho si Slováka Martina Dúbravku na Letné vyhlédl Newcastle a v lednu 2018 jej přivedl do svých řad. Po půlročním hostování došlo na přestup a Dúbravka se stal jednou z opor „strak“, o čemž svědčí, že podepsal kontrakt až do konce června 2025. Momentálně je zraněný, nicméně v Premier League již pokořil stovku startů, aktuálně jich má 101. V 29 případech zapsal čisté konto. „Cítím se úžasně. V mé kariéře i v mém životě je to obrovský krok,“ řekl po přestupu pro klubový web Newcastlu Dúbravka. Martin Dúbravka po přesunu do Newcastlu • Foto www.nufc.co.uk

Marcel Gecov Liberec > Fulham Bilance v PL

zápasy: 2

minuty: 6

góly: 0 Prošel Slavií, Kladnem, ale na Ostrovy zamířil Marcel Gecov v červenci 2011 po angažmá v Liberci, kde si jej vyhlédl Fulham. Atmosféru zápasu Premier League přímo na hřišti si ale vyzkoušel jen sporadicky. Připsal si dva starty, zato s věhlasnými soupeři. První jednominutový proti Liverpoolu (1:0), druhý pětiminutový proti Manchesteru City (0:3). Po roce zamířil do belgického Gentu. Marcel Gecov v dresu Fulhamu • Foto Profimedia.cz

Tomáš Kalas Olomouc > Chelsea Bilance v PL

zápasy: 2

minuty: 180

góly: 0 V červenci 2010 učinil Tomáš Kalas velký přestup z Olomouce, odkud zamířil do Chelsea. Ta ho následně ještě ponechala na Hané, což jako by předeslalo, že právě hostování budou jeho údělem. Londýnský gigant Kalase postupně poslal do Vitesse, Kölnu, Middlesbrough, Fulhamu až jej nakonec koupil Bristol, kde předtím rovněž hostoval. Za „Blues“ si od svého přestupu zahrál v Premier League jen dvakrát, byl u výher nad Liverpoolem (2:0) a Cardiffem (2:1). Tomáš Kalas v dresu Chelsea • Foto Profimedia.cz

Marek Matějovský Mladá Boleslav > Reading Bilance v PL

zápasy: 14

minuty: 876

góly: 1 Svými výkony v Mladé Boleslavi zaujal Marek Matějovský natolik, že se v lednu 2008 přesunul ze do anglického Readingu. V Premier League si zahrál ve 14 zápasech a dokázal se jednou i střelecky prosadit. Jeho parádní trefa proti Liverpoolu k výhře nevedla, Reading padl 1:2. „Jako obvykle jsem při naší standardce čekal na odražený balon, když si spoluhráč všimnul, že všichni hráči Liverpoolu jsou zalezlí ve vápně. Přihrál tedy mně a já střílel z první. Naštěstí mi to dobře sedlo a já jen čekal, jestli míč zapadne do sítě. Měl jsem i trochu štěstí, protože to šlo do brány od břevna,“ řekl k své brance po duel s Liverpoolem Matějovský. Marek Matějovský s dresem Readingu • Foto Sport

Radek Černý Slavia > Tottenham Bilance v PL

zápasy: 21

minuty: 1 826

čistá konta: 6 Další z přesunů, který vznikl na trase Slavia – Premier League. Brankář Radek Černý zamířil v lednu 2005 na hostování do Tottenhamu. To se následně od července 2006 proměnilo v přestup. Nakonec Černý v nejvyšší anglické lize odchytal 21 utkání (5 za Queens Park Rangers), ve kterých 22krát inkasoval a udržel šestkrát čisté konto. Ze Spurs odešel v červnu 2008 do QPR. Radek Černý v brance Tottenhamu během utkání proti Slavii • Foto Michal Beránek / Sport

Milan Baroš Baník > Liverpool Bilance v PL

zápasy: 122

minuty: 7 567

góly: 28 Rodák z Vigantic nabral směr Anglie v lednu 2002. V Baníku si jej vyhlédl slavný Liverpool. Baroš za něj odehrál 108 utkání, střelecky se prosadil 27krát. Získal s ním i dvě trofeje, kromě Anglického ligového poháru (2003) také tu na klubové scéně nejcennější – Ligu mistrů (2005). Celkově má v Premier League na kontě 122 startů a 28 gólů. Kromě dresu Reds oblékal i ten Aston Villy a Portsmouthu, s nímž ovládl FA Cup (2008). Milan Baroš v dresu Liverpoolu • Foto Archiv Sportu

Vladimír Labant Sparta > West Ham Bilance v PL

zápasy: 13

minuty: 726

góly: 0 Bylo to rychlé stěhování. Vladimír Labant v lednu 2002 zamířil ze Sparty do West Hamu. „Věděl jsem, že mě chtějí. A když mě vezli ze soustředění, tušil jsem, že pro mě sparťanská etapa končí,“ prohlásil tehdy slovenský fotbalista. Letná se mu přitom neopouštěla snadno, Sparta prošla do jarních bojů Ligy mistrů. Mezi „kladiváři“ nakonec strávil rok a půl, poté se opět vrátil do rudého. V Premier League má na kontě 13 utkání (726 minut).

Karel Poborský Slavia > Manchester United Bilance v PL

zápasy: 32

minuty: 1 649

góly: 5 Pomohl Slavii do semifinále Poháru UEFA 1996, v létě se pak blýskl na EURO, a to nejen geniálním gólovým obloučkem ve čtvrtfinále proti Portugalsku, a odezva na sebe nenechala čekat. Karel Poborský přestoupil ze Slavie do Manchesteru United. Jednání probíhala dokonce už během šampionátu. „Byla konkrétní a rychlá. Ferguson za mnou přišel na hotel a jen se zeptal, jestli mám zájem jít do Manchesteru. Já jsem samozřejmě řekl, že ano. Pak už to nabralo obrátky a do týdne se podepisovala smlouva,“ vzpomínal Poborský. Nebyl v jednoduché pozici, neuměl anglicky, přímým konkurentem mu byla pozdější megastar David Beckham. I tak Poborský odehrál za United celkem 45 utkání (32 v Premier League), vstřelil 5 gólů a přidal i tři asistence. Karel Poborský během angažmá v Manchesteru United • Foto Profimedia.cz