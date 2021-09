Čas vyřídit účty! Lukakův návrat do Chelsea? Motivace, ne tlak

Romelu Lukaku prožil skvělý návrat do Chelsea • Reuters

Romelu Lukaku prožil skvělý návrat do Chelsea • Reuters

Romelu Lukaku prožil skvělý návrat do Chelsea • Reuters

Romelu Lukaku prožil skvělý návrat do Chelsea • Reuters

Stal se nejdražším fotbalistou všech dob. Kluby za něj utratily celkem 330 milionů eur. V Itálii dal 64 gólů v 95 zápasech a dobyl titul. Chelsea od něj čeká TTT – trefy, tituly a trofeje. Obří tlak, který by hodně hráčů rozdrtil. Romelu Lukaku v 28 letech dává najevo: „Jsem superklasa. Stejně jako Lewandowski, Kane, Haaland. Já tu tíhu unesu.“

Thomas Tuchel dovedl Chelsea za pár měsíců ve funkci k vítězství v Lize mistrů. Moc dobře ale ví, že jeho tým ani tehdy nebyl dokonalý.

Chyběla tradiční „devítka“. Šelma v útoku. Timo Werner toho sice odběhal a odmakal dost, jenže mnohem víc šancí zahodil, než proměnil. Tahle družina prostě potřebovala zabijáka na hrot! Tuchel si vyhlédl dva. Erlinga Haalanda a Romela Lukakua.

Mladý Nor byl první volbou. Jenže vztahy Chelsea s agentem Minem Raiolou nejsou bůhvíjaké – shodou okolností od doby, kdy jako Lukakuův manažer shodil ze stolu možný návrat belgického obra do Chelsea a nasměroval ho na Old Trafford.

Navíc Dortmund letos v létě už jednu ofenzivní hvězdu prodal. Po odchodu Jadona Sancha by na prodej Haalanda slyšel jen za částku astronomických rozměrů. Tak astronomických, že by tomu nerozuměli ani v NASA.

Blues se zaměřili na Lukakua. Na ztraceného syna. Ani tohle ovšem nebylo snadné.

Romelu se cítil za dva roky v Itálii mnohonásobně šťastnější než za osm let v Anglii. Interu Milán 24 ligovými brankami vystřílel scudetto. Neměl nejmenší důvod odejít.

Jenže Nerazzurri pár důvodů našli. Konkrétně při pohledu do klubové kasy. Jako byste hleděli do propasti. Do velmi hluboké díry.

MODRO-ČERNÁ TÍSEŇ Vyhrát titul a pak se pomalu klepat o bytí a nebytí? Hororový scénář. Přesně to ale potkalo Inter. Modročerná bárka doplula do přístavu první, má ale velké trhliny. Přes palubu šel první trenér Antonio Conte, který o jiných cílech než je boj o titul s hvězdnými hráči nechce ani slyšet. A pak i opory v čele s Hakimim a Lukakuem. Místo nich přichází levnější varianty, Romelův náhradník Edin Džeko dorazil z Říma zadarmo. Krize má původ nejen v nízkých příjmech během pandemie, ale i u majitelů. Skupina Suning Holdings jeden svůj klub uzavřela – čínské Jiangsu, také po titulu – a další nebude podporovat jako dosud. Nového kouče Inzaghiho čeká perná práce.

Čínští majitelé v létě uzavřeli svůj domácí klub Jiangsu Suning (který mimochodem taky vyhrál titul) a tradičnímu italskému klubu „jen“ přiškrtili rozpočet.

Proto se musel pakovat vždy ambiciózní trenér Conte, proto musel být do PSG prodán nejlepší ofenzivní bek Achraf Hakimi. A proto mohla být cenovka přilepena i na Lukakua.

Rozhodně vysoká, ale stále taková, kterou byla Chelsea ochotna za eso na hrot zaplatit. 115 milionů eur, které ze Stamford Bridge doplachtily na San Siro, udělaly z Lukakua nejdražšího belgického fotbalistu.

A hlavně hráče, za kterého kluby byly ochotné vysázet největší jmění – nakumulované částky za Romelových pět přestupů (a jedno placené hostování) se vyšplhaly na bezmála 330 milionů eur.

Obrovitý kanonýr překonal Neymara – Brazilec vyšel na 310 milionů eur, i když jen během dvou transferů.

„Mám z něj ohromnou radost,“ culil se pro Guardian Ashley Young, Lukakův spoluhráč v Manchesteru i Miláně. „Už to, že ho United v roce 2019 prodali, byla nesmírná chyba. Je to fantastický útočník, jeho čísla mluví za vše. Věřím, že se mu bude v Chelsea dařit.“

Je taková částka oprávněná? Bezpochyby. Za prvé, Lukaku vyspěl v jednoho z nejlepších útočníků planety. Silný, rychlý, navíc není „jen“ přesný zakončovatel – v minulé sezoně v Interu nahrál na 10 branek.

Když se podíváte na libovolnou individuální ofenzivní statistiku v Serii A za uplynulý ročník, belgický bijec jí pravděpodobně vévodí.

Navíc – to je snad ještě důležitější – Lukaku bude mít v nové sezoně daleko větší motivaci než kdy předtím.

Během sedmi let od trvalého odchodu z Chelsea často zmiňoval, že má na Stamford Bridge nedokončenou práci a nevyřízené účty. Blues ho v roce 2011 kupovali z Anderlechtu jako ohromný talent, pak mu ale téměř nedali čuchnout.

Za svou první štaci v Londýně naskočil v jejich dresu jen patnáctkrát – jedinkrát v základu! Jinak hostoval ve West Bromwichi a Evertonu, který jej nakonec z nepovedeného angažmá vykoupil. Až z Goodison Parku se odrazil k velkým úspěchům.

Teď se nevrací jako slibný hráč do budoucna, ale jako hotová superstar. Chce dovést Chelsea k trofejím a ukázat, že pořádnou šanci měl dostat už tehdy.

Těší se i noví spoluhráči. „Hraje skvěle zády k brance, umí podržet míč a hlavně je to vynikající střelec. Jsem nadšený, že s ním budu moct hrát,“ radoval se na klubových stránkách Christian Pulisic, jeden z kreativních borců, kteří budou belgickému snajprovi chystat šance.

Lukaku si je jistý, že tentokrát bude štace na Stamford Bridge jiná. Už to není vyjukaný mladík, ale hvězda, co všechna očekávání naplní, ne-li předčí.

„Cítím se víc jako kompletní hráč,“ řekl webu Chelsea, když byl jeho návrat potvrzen. „Snažil jsem se zlepšit všechny faktory, které útočník potřebuje. Pořád pracuju na malých detailech. Jsem lídr, který se snaží, aby se všichni cítili dobře. Když procházíme v zápase těžkou chvílí, chci, aby se o mě tým mohl opřít. Spoluhráče motivuju, neštěkám na ně,“ dodal.

Lukaku zkrátka ví, že klíčem k úspěchu je minimum starostí. Jím nastolený vztah ale musí fungovat stejně na obě strany. „Romelu potřebuje, abyste ho chtěli a milovali,“ řekl pro The Athletic zdroj z hráčova blízkého okolí.

„Po většinu kariéry se na něj lidi dívali kriticky. Když se mu něco povedlo, řekli: Dělá tohle a tamto, ALE… A přidali nějaké negativum. V Chelsea se musí cítit chtěný, musí se na něj spoléhat. Pak na všechno zapomene. Tak ho Blues koneckonců přesvědčili – udělali z něj svého nejdražšího hráče.“

Ano, víc než stomilionová částka pro Lukaka není známkou tlaku, ale důvěry. Ukazuje mu, že není jen „plán B“ poté, co nevyšel příchod Haalanda.

Že bude pro Tuchela to samé, co byl pro Conteho při poslední titulové sezoně Diego Costa.

Autor mnoha důležitých branek, bojovník a tahoun.

Ten, kterého nenávidí všichni soupeři. Ale milují všichni spoluhráči a fanoušci.