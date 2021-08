Konečně střelec pro Chelsea? Lukaku na Arsenalu řádil: Byl jsem dominantní

Prosadil se při debutu za Inter Milán a Manchester United. Dokázal to i předtím na štacích v Evertonu a West Bromwichi. Jen v dresu Chelsea před téměř deseti lety měl Romelu Lukaku nohy svázané napětím. To už je ovšem minulost. Nedělní obnovená premiéra proti Arsenalu (2:0) dopadla skvostně: Belgičan obstaral úvodní gól a tři body pro modrou družinu. „Můj výkon? Řekl bych, že dominantní,“ odvětil pak muž utkání v rozhovoru. Thomas Tuchel získal zbraň hromadného ničení a nebojí se ji použít.

Bylo to velké téma. Kdy naskočí Romelu Lukaku znovu za Chelsea? Trenér „blues“ Thomas Tuchel se rozhodl s posilou za rekordní odstupné neotálet. „Nepřivedli jsme Lukaka, aby seděl na lavičce,“ vzkázal před zápasem s Arsenalem.

Jak slíbil, tak učinil. Belgičan skutečně odsunul Tima Wernera mezi náhradníky a stačilo mu 15 minut k tomu, aby ukázal, co k tomu Tuchela vedlo. Obrana „kanonýrů“ si s urostlým forvardem nevěděla rady. Jeho robustní tělo jim dělalo v soubojích problémy.

Ostatně pomohl si tak i k první brance v dresu Chelsea: podržel si míč, rozdal jej do strany a běžel si najít místo do vápna. Reece James mu napasoval míč do ideální pozice, takže Lukaku zakončil do prázdné branky. Padl gól. Devět let a 360 dní od debutu za „blues“ se v 28 letech dočkal první trefy za Chelsea.

„Jsem velmi šťastný za to, jak rychle se usadil v týmu, je to chytrý kluk, který je velice přátelský a s každým vychází dobře. Zřejmě si nemohl přát lepší začátek v novém klubu,“ ocenil útočníka trenér Thomas Tuchel.

Radost z premiérového zásahu měl odchovanec Anderlechtu obrovskou. Jeho první angažmá v Chelsea totiž nebyla zrovna idylka. Minuty sbíral po drobtech, putoval po hostováních a když si ho chtěl José Mourinho oťukat, zda s ním může počítat, stálo ho to trofej. Před osmi lety na sebe Lukaku vzal v pražském Edenu rozhodující penaltu v Superpoháru UEFA proti Bayernu a profesorským zakončením bitvu rozsekl ve prospěch Bavorů.

Nyní se však do Londýna vrátil zcela jiný hráč. Vyspělejší, herně vyzrálý a takticky změněný italským fotbalem. Stačily dva roky v Interu Milán a experti oceňují, jak Lukaku pod dozorem Antonia Conteho zlepšil svůj nevyužitý potenciál – hru zády k soupeřově brance. „Dodal nám něco, co nám scházelo. Jeho krytí balonu je úžasné,“ chválil Tuchel.

Proti Arsenalu svoji silnou stránku několikrát předvedl. Nedělalo mu potíže, odstavit si dotírající beky „kanonýrů“. Datoví analytici mu spočítali, že z 15 soubojů vyhrál rovných osm. Ve vápně domácích měl jedenáct dotyků s balonem (nejvíc) a vytvořil minimálně jednu gólovou příležitost. Sám přitom o druhou trefu přišel po fantastickém zákroku Bernda Lena, jenž Lukakovu hlavičku vytáhl na břevno.

Dominantní představení! Ostatně to samé o svém výkonu řekl útočník i televiznímu reportérovi po utkání. Co také očekávat od nejdražší klubové posily, za kterou Petr Čech a spol. neváhali do Milána poslat rekordních 2,9 miliardy korun. Na Stamford Bridge věří, že se konečně trefili.

Číslo devět je od vstupu Romana Abramoviče do klubových struktur poněkud citlivé téma. Od roku 2004, kdy Chelsea opustil legendární kanonýr Jimmy Floyd Hasselbaink, se v kádru protočilo deset různých hráčů, kteří si číslo znamenající střílení gólů, vzali na dres. Ovšem ve 474 zápasech dokázali Fernando Torres, Radamel Falcao, Gonzálo Higuaín, Álvaro Morata a další vyprodukovat pouze 117 branek.

Nyní si vzal tento úkol na svá bedra belgický tank. Jak daleko dostřelí?