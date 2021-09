Ronaldo v Anglii: luxusní karanténa a sladké přivítání. Kdy nastoupí?

Už jen dny zbývají do chvíle, kdy se Cristiano Ronaldo po letech znovu představí v dresu Manchesteru United. Jenže s týmem zatím netrénuje, podle ostrovních pravidel totiž musel do karantény, kterou si užívá s rodinou. Jeho obnovenou premiéru za „rudé ďábly“ zřejmě zažije Old Trafford už v sobotu od 16 hodin proti Newcastlu.

Když v závěru zápasu s Irskem minulou středu otočil dvěma góly skóre z 0:1 na 2:1, slavil tak divoce, že dostal žlutou kartu. Ta se Cristianu Ronaldovi překvapivě hodila, dostal za ni trest na jeden zápas a trenér Fernando Santos ho ze srazu pustil dřív.

O pár desítek hodin později už 36letý Portugalec s celou rodinou seděl v soukromém letadle s kurzem na sever Anglie. Po letech se vrací na místo svého prvního hvězdného angažmá. Jenže prvních pět dnů pobytu tráví v domácí karanténě – Anglie má Portugalsko na ostrovní verzi cestovatelského semaforu napsané žlutě a pravidla platí i pro mnohonásobného držitele Zlatého míče.

Ronaldo si ale „izolaci“ umí zpříjemnit. Kousek od Manchesteru si vybral luxusní dům se sedmi ložnicemi a v něm (a na přilehlém pozemku) tráví čas s nejbližšími. A evidentně si ho užívá. Přítelkyně Georgina Rodríguezová zásobuje sociální sítě fotkami rodinné pohody. Mysleli na ni i zástupci United, kteří ji přivítali čokoládou s klubovým znakem.

Jen co pravidla pustí Ronalda z karantény, plánuje se rychlé připojení k týmu. Ole Gunnar Solskjaer nechce na nic čekat a chystá se muže se sedmičkou na zádech vypustit na trávník Old Trafford při nejbližší možné příležitosti, to znamená už v sobotu při zápase s Newcastlem.

„Doufám, že se to zvládne. Děláme všechno proto, abychom to stihli,“ řekl manažer Manchesteru v rozhovoru pro BBC. „Je to výjimečný kluk, teda teď už chlap, ale když jsem s ním hrál, byl to ještě kluk. Fanoušci i spoluhráči jsou nadšení, podle toho poznáte speciálního hráče.“

Právě s Ronaldem v čele mají rudí ďáblové zase zaútočit na trofej v Premier League. Čekají na ni už 8 let a v poslední době musíš příliš často s hořkostí sledovat oslavy rivalů ze City. Start před návratem CR7 mají slušný – ze třech kol sedm bodů.