Nejdražší hráči historie jinak: v součtu nový vítěz, Ronaldo je třetí

Že koronavirová krize nabourá a přiškrtí přestupový trh? Kdeže, letos v létě velkokluby zase hojně utrácely za hvězdy. A přepisovaly se rekordy - jedna z hvězdných posil je nově nejdražším hráčem historie v součtu všech přestupových částek. Jak vypadá kompletní desítka hráčů, za které kluby utrácely nejvíce?

10. Kylian Mbappé - 145 milionů eur (cca 3,68 miliardy korun) Monaco -> Paris St. Germain 145 milionů eur Francouzský kanonýr s tryskovýma nohama je hvězdou od puberty. Debutoval už v 16 letech, ligu vyhrál s Monakem a potom i třikrát s PSG. Tam se přesunul nejprve na hostování, pak za něj bohatý pařížský klub dal 145 milionů eur. Produktivní útočník by v žebříčku nejdražších hráčů vyletěl na špičku, kdyby PSG přijalo nabídku Realu Madrid za neuvěřitelných 200 milionů eur. Vedení klubu ale řeklo ne a nespokojenou hvězdu nechá raději za rok odejít do Madridu zdarma. Mbappému totiž příšítí léto vyprší smlouva.

9. Eden Hazard - 150 milionů eur (cca 3,9 miliardy korun) Lille -> Chelsea 35 milionů eur Chelsea -> Real Madrid 115 milionů eur Kapitán hvězdami nabité belgické reprezentace se dostal do povědomí fanoušků ve francouzské Ligue 1. Když Lille vyhrálo double, Hazard byl hráčem roku. V Chelsea vyrostl v pravou superstar, za sedm let pětkrát nastřílel přes deset ligových branek a slavil dva tituly. Real Madrid kolem něj kroužil dlouho, přestup na Santiago Bernábeu možná přišel až příliš pozdě - spíš než s góly je Hazardovo působení u "Merengués" spojeno s dlouhým seznamem zranění.

8. Philippe Coutinho - 160,3 milionu eur (cca 4,06 miliardy korun) Vasco da Gama -> Inter Milán 3,8 milionu eur Inter MIlán -> Liverpool 13 milionů eur Liverpool -> Barcelona 135 milionů eur Barcelona -> Bayern Mnichov (hostování) 8,5 milionu eur Inter koupil brazilského playmakera ještě z mládeže Vasco da Gama, v Miláně mu ale nikdy nedal dostatečný prostor. Liverpool ho kupoval za levno a nechal z něj vykvést ohromnou hvězdu. Po šesti sezonách bez trofeje si Coutinho vyžádal přestup do Barcelony. Liverpool na něm vydělal přes sto milionů a od jeho odchodu získal titul a vyhrál Ligu mistrů. To 29letý Brazilec se na Camp Nou nedokázal prosadit tak, jak by jeho cenovka naznačovala. Na rok si ho půjčil Bayern, opci ke koupi ale nevyužil.

7. Ousmane Dembélé - 170 milionů eur (cca 4,3 miliardy korun) Rennes -> Dortmund 35 milionů eur Dortmund -> Barcelona 135 milionů eur Francouzský talent se v Rennes proslavil nejen skvělými výkony, ale i vtipným interview, ve kterém se nemohl rozhodnout, kterou nohu má vlastně silnější. Dortmund, továrna na rozvíjení talentů, jej udržel na pouhý rok, ale utržil na něm stomilionový zisk. V Barceloně Dembélého hodně trápí ne zrovna dobrá životospráva a hlavně zranění, vinou poraněného stehenního svalu v nové sezoně ještě nenaskočil do hry.

6. Angel Di María - 179 milionů eur (cca 4,54 miliardy korun) Rosario Central -> Benfica Lisabon 8 milionů eur Benfica Lisabon -> Real Madrid 33 milionů eur Real Madrid -> Manchester United 75 milionů eur Manchester United - Paris St. Germain 63 milionů eur Argentinský křídelník o sobě hlasitě dal vědět v Benfice Lisabon, kde si ho vyhlédl José Mourinho a přivedl jej do Realu Madrid. Právě pod portugalským náročným koučem a vedle Cristiana Ronalda se mu dařilo zdaleka nejvíce. Drahý přestup do Manchesteru United, kde převzal ikonickou sedmičku spojenou s Beckhamem, Cantonou, či právě Ronaldem, se ale krutě nepovedl. Už za rok jej koupilo PSG, kde teď ve 33 letech hraje druhé housle za Neymarem, Messim a Mbappém.

5. Antoine Griezmann - 184 milionů eur (cca 4,66 miliardy korun) Real Sociedad -> Atlético Madrid 54 milionů Atlético Madrid -> Barcelona 120 milionů eur Barcelona -> Atlético Madrid (hostování) 10 milionů eur Zase jedna z posil Barcelony, co se asi mohla povézt více. Griezmann je Francouz, profi kariéru ale spojil se Španělskem. Za Real Sociedad začínal ve druhé lize, než zaujal i po postupu o úroveň výš a stal se nejdražší posilou Atlétika. S tím vyhrál Evropskou ligu a stal se pravou hvězdou (nejen) La Ligy. Proto za něj Barcelona dala 120 milionů eur. Dva roky u Katalánců ale spojil s kolísavými výkony, pomohl k jediné trofeji - španělskému poháru. Na začátku nového ročníku na něj bučeli i vlastní fanoušci a tak se raději vrátil tam, kde mu to šlo nejlépe. Atlético Madrid jej zatím bere na hostování, příští léto může zaplatit 40milionovou opci a získat Griezmanna natrvalo. A taky jej posunout o pozici výše v žebříčku nejdražších hráčů.

4. Álvaro Morata - 189 milionů eur (cca 4,8 miliardy korun) Real Madrid -> Juventus 20 milionů eur Juventus -> Real Madrid 30 milionů eur Real Madrid -> Chelsea 66 milionů eur Chelsea -> Atlético Madrid (hostování) 18 milionů eur Chelsea -> Atlético Madrid 35 milionů eur Atlético Madrid -> Juventus (hostování) 20 milionů eur Možná trochu překvapivé jméno. Španělský útočník je poměrně kontroverzní postavička - ne kvůli excesům, ale vinou toho, že na něj poměrně rychle začnou mít alergii i fanoušci jeho vlastního týmu. Často totiž kritizují jeho nekonzistentní výkony a zahazování šancí. Pětinásobný ligový šampion Morata (3x s Realem, 2x s Juventusem) možná není hráč, na jehož bedrech by měl ležet celý tým, pro několik velkoklubů se ale ukázal jako víc než solidní možnost na hrot. V minulé sezoně v první polovině dvouletého hostování zpět v Juventusu nastřílel jedenáct branek.

3. Cristiano Ronaldo - 245 milionů eur (cca 6,21 miliardy korun) Sporting Lisabon -> Manchester United 19 milionů eur Manchester United -> Real Madrid 94 milionů eur Real Madrid -> Juventus 117 milionů eur Juventus -> Manchester United 15 milionů eur Má smysl ho představovat? Prostě CR7, jeden z nejlepších hráčů všech dob, co se už půldruhé dekády pere s Lionelem Messim o všechny možné ceny. Co do přestupových částek rivala přeskočí - logicky, Messi odešel po dvou desetiletích z Barcelony až teď a zadarmo. United ho v létě získali poměrně za hubičku, je mu koneckonců 36 let, ale nenechte se zmást, Ronaldo je pořád jeden z nej hráčů na světě. O deset let mladší borci by byli vděční za jeho formu.

2. Neymar - 310,2 milionu eur (cca 7,87 miliardy korun) Santos -> Barcelona 88,2 milionu eur Barcelona -> Paris St. Germain 222 milionů eur Pěkných pár let byl suverénně nejdražším hráčem všech dob, přitom přestoupil jen dvakrát. Jako budoucí světovou hvězdu číslo 1 si jej před několika lety vyhlédla Barcelona, a Santosu zaplatila sumu, o které se brazilskému klubu sotva snilo. Camp Nou ale nebyl Neymarovou finální destinací, vydržel je čtyři roky, než se vydal naplňovat obří ambice megaboháčů z PSG. 222 milionů, které za něj zaplatily, zůstanou asi ještě pár sezon nepřekonaným rekordem mezi jednorázovými přestupovými částkami. Francouzské tituly s Pařížany Neymar vyhrál, Liga mistrů zatím uniká. Tak třeba teď, když je znovu vedle Messiho...